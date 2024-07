Pescarese arrestato al Cairo: “Torturato e lasciato senza cure”

Torniamo a parlare di Luigi Giacomo Passeri, il trentunenne di Pescara ma che viveva a Londra, arrestato un anno fa al Cairo con l’accusa di appartenere ad una rete di narcotraffico. Da quanto si apprende starebbe vivendo una situazione drammatica. “Torturato, in stato di abbandono e senza cure dopo un intervento chirurgico”. Da quasi un anno, Luigi Giacomo Passeri – 31enne di Pescara che vive a Londra – è detenuto nelle carceri egiziane. Secondo quanto si sa al momento, l’accusa da parte delle autorità egiziane nei confronti di Passeri è di detenzione e traffico di stupefacenti e di far parte di una rete di spaccio di stupefacenti per venderli sul mercato locale. L’ambasciata italiana presente al Cairo sta seguendo il caso da vicino e, in stretto coordinamento con la Farnesina, assicura i costanti contatti con i familiari e legali.