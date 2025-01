Sentenza choc per Giacomo Passeri

Preoccupazione e sconcerto, per le sorti di Luigi Giacomo Passeri, il ragazzo pescarese detenuto in carcere da un anno e mezzo in Egitto. La sentenza di appello ha confermato la pena dell’ergastolo, con con 25 anni da scontare, per il 32enne accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. La magistratura egiziana lo ha arrestato mentre era in vacanza a Sharm El Sheik ritenendolo continuo ad una rete di spaccio internazionale.

I familiari hanno chiesto aiuto alle istituzioni perché il giovane possa tornare in Italia.