Luigi Giacomo Passeri, confermata condanna a 25 anni di carcere

Ancora una sentenza choc per Luigi Giacomo Passeri, il 33enne pescarese in carcere da due anni e mezzo in Egitto. L’appello ha confermato la pena dell’ergastolo, perché accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. La magistratura egiziana lo ha arrestato mentre era in vacanza a Sharm El Sheik ritenendolo continuo ad una rete di spaccio internazionale. Passeri, come riportato dai familiari, si trova in una prigione egiziana dove le condizioni di vita sono durissime e si è sempre dichiarato innocente. La madre ed il fratello hanno chiesto l’intervento della Farnesina per un eventuale trasferimento del detenuto in un carcere italiano, ma al momento la situazione è completamente bloccata.