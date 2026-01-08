Frase del giorno

08 Gen, 2026
Luigi Giacomo Passeri, confermata condanna a 25 anni di carcere

Il 33enne pescarese era stato trovato in possesso di stupefacenti due anni e mezzo fa in Egitto. Da allora l’incubo delle prigioni egiziane

Luigi Giacomo Passeri, confermata condanna a 25 anni di carcere

Ancora una sentenza choc per Luigi Giacomo Passeri, il 33enne pescarese in carcere da due anni e mezzo in Egitto. L’appello ha confermato la pena dell’ergastolo, perché accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. La magistratura egiziana lo ha arrestato mentre era in vacanza a Sharm El Sheik ritenendolo continuo ad una rete di spaccio internazionale. Passeri, come riportato dai familiari, si trova in una prigione egiziana dove le condizioni di vita sono durissime e si è sempre dichiarato innocente. La madre ed il fratello hanno chiesto l’intervento della Farnesina per un eventuale trasferimento del detenuto in un carcere italiano, ma al momento la situazione è completamente bloccata.

