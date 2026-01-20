Frase del giorno

20 Gen, 2026
Parcheggi sulla Riviera: dietrofront

I costi della sosta sul lungomare sono stati aggiornati dal Comune di Pescara. Dal 26 gennaio 2026, la tariffa è di 1 euro all’ora, con un massimo giornaliero di 5 euro

Ci sono novità per quanto riguarda i costi dei parcheggi sulla Riviera di Pescara. Il Comune di Pescara, secondo alcuni maliziosi anche per ragioni elettorali, ha deciso di cambiare le tariffe annunciate a partire dal 26 gennaio 2026: ovveto 1 euro all’ora, con un massimo giornaliero di 5 euro.


Le "Zone Colpite" riguardano viale della Riviera (tra via Muzii e piazza Primo Maggio) e lungomare Matteotti (tra piazza Primo Maggio e la Madonnina del porto).

La sosta a pagamento sarà attiva dalle 8:00 alle 20:00, tutti i giorni inclusi festivi.

Prima dell’aggiornamento, le tariffe erano più alte e l’orario si estendeva fino alle 24:00, scatenando polemiche; ora si è optato per un dietrofront per calmierare i prezzi.

