Frase del giorno

01 Dic, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Da oggi parcheggiare l’auto a Pescara costerà di più

Da oggi parcheggiare l’auto a Pescara costerà di più

Sono scattati gli aumenti fino al 60% per la sosta sulle strisce blu e sono state milite le aree a pagamento in tutta la città. Tutti i particolari nell’articolo

Da oggi parcheggiare l’auto a Pescara costerà di più

Dal questa mattina, 1° dicembre 2025, a Pescara sono entrate in vigore nuove tariffe per la sosta nei parcheggi a pagamento, con aumenti fino al 60% rispetto ai costi precedenti. La riorganizzazione prevede anche l’ampliamento delle aree soggette a pagamento, mirata a favorire la rotazione degli stalli e l’uso del trasporto pubblico.


Aree interessate e nuove tariffe giornaliere

Le nuove aree a pagamento includono Viale della Riviera, il Lungomare Matteotti, Via Enzo Ferrari e la nuova area su Via Rigopiano. In zone ad alta frequentazione come Via Michelangelo, Corso Vittorio Emanuele e l’area di risulta, la sosta giornaliera passerà a 4 euro al giorno. Nelle aree del Tribunale, Via Plauto e Piazza Mancini, il costo sarà di 2,50 euro al giorno. Sul Lungomare Matteotti è prevista anche una sosta breve di 30 minuti a 50 centesimi. La sosta serale, dalle 21 in poi, costerà 3 euro nelle serate di venerdì e sabato in alcune zone specifiche.

Abbonamenti e agevolazioni

Gli abbonamenti mensili per le singole aree più frequentate aumentano da 38 a 45 euro, mentre l’abbonamento annuale per i residenti raggiunge i 360 euro. È prevista una riduzione del 50% sugli abbonamenti per veicoli elettrici. Inoltre, sarà disponibile un abbonamento mensile dedicato agli studenti al costo di 15 euro per la zona vicina all’università lungo il “corridoio verde” che collega l’ateneo al tribunale.

Reazioni e contesto

Questa decisione presa dalla Giunta di centrodestra a guida Carlo Masci ha suscitato aspre critiche, soprattutto da parte del Partito Democratico, che parla di un impatto pesante per i cittadini con l’aumento quasi raddoppiato dei costi in alcune aree come l’area di risulta. Queste modifiche hanno l’obiettivo anche di spingere verso una mobilità sostenibile e un uso maggiore del trasporto pubblico, includendo la filovia come alternativa alla sosta privata, la risposta della maggioranza che governa il capoluogo adriatico.

Tags: Sosta Pescara aumenti strisce blu parcheggi auto 1 dicembre pescaramultiservice

Vedi anche

Caos parcheggi, la città è in rivolta
Attualità

Caos parcheggi, la città è in rivolta

16 Nov, 2025
Aumenti parcheggi a Pescara, la stangata incomprensibile
Attualità

Aumenti parcheggi a Pescara, la stangata incomprensibile

15 Nov, 2025
Nuove strisce blu e aumenti sui parcheggi a pagamento
Attualità

Nuove strisce blu e aumenti sui parcheggi a pagamento

14 Nov, 2025
Pescara e’ la città d’Abruzzo con maggiori rincari per la polizza RC auto
Società

Pescara e’ la città d’Abruzzo con maggiori rincari per la polizza RC auto

03 Giu, 2024
Lavori in Area di risulta. Confcommercio lamenta la perdita di parcheggi
Attualità

Lavori in Area di risulta. Confcommercio lamenta la perdita di parcheggi

20 Mag, 2024
Caos parcheggi e Ztl a Pescara ma il Comune ha bisogno di soldi
Attualità

Caos parcheggi e Ztl a Pescara ma il Comune ha bisogno di soldi

26 Giu, 2015
Pescara, depositato ricorso al Tar contro sosta a pagamento
Attualità

Pescara, depositato ricorso al Tar contro sosta a pagamento

22 Giu, 2015
"Pescara Parcheggi" soffre, cambiano le tariffe in città
Attualità

"Pescara Parcheggi" soffre, cambiano le tariffe in città

30 Gen, 2015
Pescara Parcheggi in mano agli accertatori della sosta
Attualità

Pescara Parcheggi in mano agli accertatori della sosta

01 Set, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661