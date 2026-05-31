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Pallanuoto. Il Pescara è promosso in A2

Vittoria decisiva a Catania contro la Copral per 14-7. Di Fulvio: “ Questa promozione è il frutto della sconfitta dell’anno scorso”

Pallanuoto. Il Pescara è promosso in A2

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto torna in A2. A Catania i ragazzi di mister Franco Di Fulvio hanno conquistato il successo che ha sancito la promozione, imponendosi con il punteggio di 14-7 sulla Copral in gara-2 della finale play-off. Un traguardo strameritato quello raggiunto dal Delfino, al termine di una stagione in cui i biancazzurri hanno vinto 21 delle 22 partite giocate. Troppo ampio il divario tra le due formazioni: il Pescara ha approcciato alla gara nel migliore dei modi, marchiando già con un netto 0-4 il primo parziale e tenendo sempre a distanza l’avversario. Al termine della sfida tutti in piscina, canti e cori negli spogliatoio: dopo tre anni di purgatorio il Pescara è di nuovi in A2.

 

PARZIALI: 0-4, 3-2, 1-4, 3-4

COPRAL: Mannino, Maggiulli, Impellizzeri (1), Marano, Torrisi, Bakaric, Arena (1), Riggio (1), Catania (3), Ferlito, Zummo (1), Fiorito, Nicolosi, Pesce. All. Mentesana
PESCARA N&PN: Jurisic, Foglio (4), Farina, Mosca, De Ioris (1), Calcaterra (3), D’Aloisio (1), Gangai, Micheletti (1), Di Fonzo (1), Nadj, Rocila (3), Giammarco, D’Incecco. All. Di Fulvio
 
“Questa promozione è il frutto della sconfitta dell’anno scorso” dice a fine partita un emozionato mister Franco Di Fulvio. “Dopo il ko con la Roma2020 ho visto facce arrabbiate, non abbattute. Da lì abbiamo costruito questo straordinario percorso che ci ha portato in A2”. E ancora: “Voglio ringraziare le persone che ci sono oggi e quelle che ci hanno accompagnato in questi anni. Grazie anche alla Società che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Sono contentissimo”.
Tags: Pescara pallanuoto promosso Di fulvio

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