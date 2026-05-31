Pallanuoto. Il Pescara è promosso in A2

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto torna in A2. A Catania i ragazzi di mister Franco Di Fulvio hanno conquistato il successo che ha sancito la promozione, imponendosi con il punteggio di 14-7 sulla Copral in gara-2 della finale play-off. Un traguardo strameritato quello raggiunto dal Delfino, al termine di una stagione in cui i biancazzurri hanno vinto 21 delle 22 partite giocate. Troppo ampio il divario tra le due formazioni: il Pescara ha approcciato alla gara nel migliore dei modi, marchiando già con un netto 0-4 il primo parziale e tenendo sempre a distanza l’avversario. Al termine della sfida tutti in piscina, canti e cori negli spogliatoio: dopo tre anni di purgatorio il Pescara è di nuovi in A2.

PARZIALI: 0-4, 3-2, 1-4, 3-4



COPRAL: Mannino, Maggiulli, Impellizzeri (1), Marano, Torrisi, Bakaric, Arena (1), Riggio (1), Catania (3), Ferlito, Zummo (1), Fiorito, Nicolosi, Pesce. All. Mentesana

PESCARA N&PN: Jurisic, Foglio (4), Farina, Mosca, De Ioris (1), Calcaterra (3), D’Aloisio (1), Gangai, Micheletti (1), Di Fonzo (1), Nadj, Rocila (3), Giammarco, D’Incecco. All. Di Fulvio