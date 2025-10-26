“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Nuove regole, nuove ambizioni per il Club Aquatico Pescara
Tutto pronto per l’inizio del Campionato di Serie B maschile di pallanuoto 2025/26. Grande attesa per il 'derby' con il Pescara Nuoto e Pallanuoto
La stagione 2025/26 della pallanuoto segna un cambio epocale nel regolamento di gioco: la riduzione delle dimensioni del campo da 33 a 26 metri (25x16 m, profondità minima 1,80 m) comporterà un ritmo di gioco più alto e partite ancora più intense.
In parallelo, è stato ridotto il tempo di possesso palla: 28 secondi per azione e 18 secondi in situazione di superiorità numerica, con l’obiettivo di favorire un gioco più rapido, dinamico e spettacolare.
Una riforma che punta a modernizzare la pallanuoto e a renderla sempre più avvincente anche per il pubblico.
Composizione del Girone 3 – Il girone di interesse con le squadre pescaresi
Il Girone 3, che comprende le squadre pescaresi, sarà uno dei più equilibrati e competitivi del campionato.
Ecco la composizione completa:
Girone 3:
Club Aquatico Pescara, C.C. Lazio Waterpolo, Grifone Nuoto, Libertas Roma Eur, N.C. Civitavecchia, Pescara Nuoto e Pallanuoto, Pol. Delta, Promosport, Roma Waterpolo → Italica, Villa York S.C.
Club Aquatico Pescara: una realtà solida e ambiziosa
Tra le protagoniste più attese del Girone 3 figura il Club Aquatico Pescara, ormai una certezza della categoria.
Sotto la guida di Mister Giannouris, il club ha sviluppato negli ultimi anni un importante progetto di consolidamento del settore giovanile, cresciuto in modo esponenziale e diventato modello di riferimento nel panorama nazionale.
Con un nuovo progetto tecnico triennale, la società biancazzurra si candida a essere tra le protagoniste della stagione, con l’obiettivo di migliorare il già eccellente risultato dello scorso anno, quando la squadra mancò i playoff per un solo punto.
Un gruppo quest’anno più equilibrato e completo, frutto di un lavoro di programmazione e continuità che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni
Calendario sintetico Club Aquatico Pescara – Serie B Maschile 2025/26
Girone 3
Avversario
Casa (Data)
Trasferta (Data)
Libertas Roma Eur Pallanuoto
21/02/2026
06/12/2025
Pol. Delta
13/12/2025
28/02/2026
Promosport
07/03/2026
20/12/2025
Villa York S.C.
10/01/2026
14/03/2026
N.C. Civitavecchia
17/01/2026
21/03/2026
Grifone Nuoto
28/03/2026
24/01/2026
C.C. Lazio Waterpolo
31/01/2026
11/04/2026
Roma Waterpolo / Italica Roma N&PN
18/04/2026
07/02/2026
Pescara Nuoto e Pallanuoto
14/02/2026
25/04/2026
I Derby Cittadini – “La sfida di Pescara”
Grande attesa per i due derby cittadini tra Club Aquatico Pescara e Pescara Nuoto e Pallanuoto, appuntamenti sempre molto sentiti dal pubblico e dagli appassionati pescaresi.
Un confronto che va oltre la classifica, simbolo della vivacità sportiva e del livello tecnico raggiunto dalla pallanuoto cittadina.
• Andata: Sabato 14 febbraio 2026 – Club Aquatico Pescara vs Pescara Nuoto e Pallanuoto (Piscina Le Naiadi – Pescara)
• Ritorno: Sabato 25 aprile 2026 – Pescara Nuoto e Pallanuoto vs Club Aquatico Pescara (Piscina Le Naiadi – Pescara)
Due sfide che promettono emozioni, passione e spalti gremiti per sostenere le due squadre simbolo della pallanuoto abruzzese.
Fasi Finali
Il girone di andata si disputerà dal 6 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026, mentre il girone di ritorno si svolgerà dal 21 febbraio al 25 aprile 2026.
A seguire, le fasi playoff e playout prenderanno il via il 9 maggio 2026, con le finali previste tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026.
Appuntamento in vasca
Il conto alla rovescia è già iniziato: il Club Aquatico Pescara è pronto a tuffarsi in una nuova entusiasmante avventura, tra rinnovata energia, solidità di gruppo e grande voglia di competere.
Inizio campionato: 6 dicembre 2025
Finale playoff: 6 giugno 2026
Tutti gli aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili sui canali ufficiali del club:
Sito ufficiale: www.clubacquaticopescara.it
Facebook: facebook.com/clubacquaticopescara
Instagram: instagram.com/clubacquaticopescara