Nuove regole, nuove ambizioni per il Club Aquatico Pescara

La stagione 2025/26 della pallanuoto segna un cambio epocale nel regolamento di gioco: la riduzione delle dimensioni del campo da 33 a 26 metri (25x16 m, profondità minima 1,80 m) comporterà un ritmo di gioco più alto e partite ancora più intense.

In parallelo, è stato ridotto il tempo di possesso palla: 28 secondi per azione e 18 secondi in situazione di superiorità numerica, con l’obiettivo di favorire un gioco più rapido, dinamico e spettacolare.



Una riforma che punta a modernizzare la pallanuoto e a renderla sempre più avvincente anche per il pubblico.



Composizione del Girone 3 – Il girone di interesse con le squadre pescaresi

Il Girone 3, che comprende le squadre pescaresi, sarà uno dei più equilibrati e competitivi del campionato.

Ecco la composizione completa:

Girone 3:

Club Aquatico Pescara, C.C. Lazio Waterpolo, Grifone Nuoto, Libertas Roma Eur, N.C. Civitavecchia, Pescara Nuoto e Pallanuoto, Pol. Delta, Promosport, Roma Waterpolo → Italica, Villa York S.C.



Club Aquatico Pescara: una realtà solida e ambiziosa

Tra le protagoniste più attese del Girone 3 figura il Club Aquatico Pescara, ormai una certezza della categoria.



Sotto la guida di Mister Giannouris, il club ha sviluppato negli ultimi anni un importante progetto di consolidamento del settore giovanile, cresciuto in modo esponenziale e diventato modello di riferimento nel panorama nazionale.

Con un nuovo progetto tecnico triennale, la società biancazzurra si candida a essere tra le protagoniste della stagione, con l’obiettivo di migliorare il già eccellente risultato dello scorso anno, quando la squadra mancò i playoff per un solo punto.

Un gruppo quest’anno più equilibrato e completo, frutto di un lavoro di programmazione e continuità che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni



Calendario sintetico Club Aquatico Pescara – Serie B Maschile 2025/26

Girone 3

Avversario

Casa (Data)

Trasferta (Data)

Libertas Roma Eur Pallanuoto

21/02/2026

06/12/2025

Pol. Delta

13/12/2025

28/02/2026

Promosport

07/03/2026

20/12/2025

Villa York S.C.

10/01/2026

14/03/2026

N.C. Civitavecchia

17/01/2026

21/03/2026

Grifone Nuoto

28/03/2026

24/01/2026

C.C. Lazio Waterpolo

31/01/2026

11/04/2026

Roma Waterpolo / Italica Roma N&PN

18/04/2026

07/02/2026

Pescara Nuoto e Pallanuoto

14/02/2026

25/04/2026



I Derby Cittadini – “La sfida di Pescara”

Grande attesa per i due derby cittadini tra Club Aquatico Pescara e Pescara Nuoto e Pallanuoto, appuntamenti sempre molto sentiti dal pubblico e dagli appassionati pescaresi.

Un confronto che va oltre la classifica, simbolo della vivacità sportiva e del livello tecnico raggiunto dalla pallanuoto cittadina.

• Andata: Sabato 14 febbraio 2026 – Club Aquatico Pescara vs Pescara Nuoto e Pallanuoto (Piscina Le Naiadi – Pescara)

• Ritorno: Sabato 25 aprile 2026 – Pescara Nuoto e Pallanuoto vs Club Aquatico Pescara (Piscina Le Naiadi – Pescara)

Due sfide che promettono emozioni, passione e spalti gremiti per sostenere le due squadre simbolo della pallanuoto abruzzese.



Fasi Finali

Il girone di andata si disputerà dal 6 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026, mentre il girone di ritorno si svolgerà dal 21 febbraio al 25 aprile 2026.

A seguire, le fasi playoff e playout prenderanno il via il 9 maggio 2026, con le finali previste tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026.



Appuntamento in vasca

Il conto alla rovescia è già iniziato: il Club Aquatico Pescara è pronto a tuffarsi in una nuova entusiasmante avventura, tra rinnovata energia, solidità di gruppo e grande voglia di competere.

Inizio campionato: 6 dicembre 2025

Finale playoff: 6 giugno 2026

Tutti gli aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili sui canali ufficiali del club:

