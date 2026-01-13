Pagano sul ritorno al voto: "Il corpo elettorale è cambiato rispetto al 2024"

"È stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso relativo alle elezioni comunali. Una decisione che, pur nel pieno rispetto dell’autorità giudiziaria, presenta diversi elementi critici e apre scenari complessi per la città. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo per 4 sezioni, confermando invece il ritorno alle urne in 23 sezioni, con inevitabili conseguenze operative e istituzionali. Tutti gli appelli dell’opposizione, che chiedevano di estendere il voto a tutte le sezioni cittadine, sono stati rigettati. È stata inoltre esclusa l’esistenza della cosiddetta “scheda ballerina”. Non si possono ignorare però le criticità pratiche: dal 2024 a oggi il corpo elettorale è cambiato. Ci sono cittadini deceduti, nuovi maggiorenni, cambi di residenza, e il rischio concreto di doppio voto o, al contrario, di esclusione dal voto". Queste le dichiarazioni del presidente della commissione affari costituzionali, Nazario Pagano.

"La decisione va rispettata, ma il voto in 23 sezioni pone problemi seri di organizzazione e certezza delle regole e può generare nuove contestazioni. C’è infine un dato politico evidente: il centrosinistra ha trascinato Pescara in uno stallo che rischia di rallentare l’azione amministrativa e danneggiare la città. Ora serve responsabilità, niente strumentalizzazioni, massima trasparenza e un solo interesse da tutelare: quello dei cittadini", conclude il senatore pescarese e coordinatore regionale di Forza Italia.





Ora tocca capire quando si andrà a votare per scegliere il sindaco di Pescara ed i componenti del consiglio comunale. La decisione verrà presa dal Ministero dell'Interno sentito il Prefetto del capoluogo adriatico.