Frase del giorno

13 Gen, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Pagano sul ritorno al voto: "Il corpo elettorale è cambiato...

Pagano sul ritorno al voto: "Il corpo elettorale è cambiato rispetto al 2024"

Il senatore pescarese sottolinea le criticità di questo ritorno alle urne come il 'doppio voto' oppure l'esclusione di voto. Le ragioni nell'articolo

Pagano sul ritorno al voto: "Il corpo elettorale è cambiato rispetto al 2024"

"È stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso relativo alle elezioni comunali. Una decisione che, pur nel pieno rispetto dell’autorità giudiziaria, presenta diversi elementi critici e apre scenari complessi per la città. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo per 4 sezioni, confermando invece il ritorno alle urne in 23 sezioni, con inevitabili conseguenze operative e istituzionali. Tutti gli appelli dell’opposizione, che chiedevano di estendere il voto a tutte le sezioni cittadine, sono stati rigettati. È stata inoltre esclusa l’esistenza della cosiddetta “scheda ballerina”. Non si possono ignorare però le criticità pratiche: dal 2024 a oggi il corpo elettorale è cambiato. Ci sono cittadini deceduti, nuovi maggiorenni, cambi di residenza, e il rischio concreto di doppio voto o, al contrario, di esclusione dal voto". Queste le dichiarazioni del presidente della commissione affari costituzionali, Nazario Pagano.

"La decisione va rispettata, ma il voto in 23 sezioni pone problemi seri di organizzazione e certezza delle regole e può generare nuove contestazioni. C’è infine un dato politico evidente: il centrosinistra ha trascinato Pescara in uno stallo che rischia di rallentare l’azione amministrativa e danneggiare la città. Ora serve responsabilità, niente strumentalizzazioni, massima trasparenza e un solo interesse da tutelare: quello dei cittadini", conclude il senatore pescarese e coordinatore regionale di Forza Italia

Ora tocca capire quando si andrà a votare per scegliere il sindaco di Pescara ed i componenti del consiglio comunale. La decisione verrà presa dal Ministero dell'Interno sentito il Prefetto del capoluogo adriatico.

Tags: Pagano elezioni voto Pescara Dichiarazioni

Vedi anche

Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni
Politica

Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni

13 Gen, 2026
Elezioni Pescara. Campo Largo notifica ricorso al Consiglio di Stato
Politica

Elezioni Pescara. Campo Largo notifica ricorso al Consiglio di Stato

13 Lug, 2025
Pescara e Montesilvano al voto
Politica

Pescara e Montesilvano al voto

28 Gen, 2024
Al voto i politici per le Province che non scompariranno mai
Politica

Al voto i politici per le Province che non scompariranno mai

20 Dic, 2023
Elezioni Presidente della Repubblica. Pagano annuncia le intenzioni di Berlusconi
Politica

Elezioni Presidente della Repubblica. Pagano annuncia le intenzioni di Berlusconi

21 Gen, 2022
Niente Election Day, si vota a febbraio. Acerbo grida allo scandalo, Pagano «bene così»
Politica

Niente Election Day, si vota a febbraio. Acerbo grida allo scandalo, Pagano «bene così»

18 Dic, 2018
Il tecnico del Pescara fa arrabbiare tutti: "Voto M5S. Gli altri non mi convincono"
Politica

Il tecnico del Pescara fa arrabbiare tutti: "Voto M5S. Gli altri non mi convincono"

25 Feb, 2018
Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno
Società

Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno

09 Giu, 2017
Forza Italia Chieti "bollente", Febbo contro Pagano: «Chi candidiamo?»
Politica

Forza Italia Chieti "bollente", Febbo contro Pagano: «Chi candidiamo?»

02 Feb, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661