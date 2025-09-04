Frase del giorno

04 Set, 2025
Pagano: “Cucinelli porta in Abruzzo una visione del futuro”

Il senatore di Forza Italia era presente all’inaugurazione del nuovo stabilimento ‘Bella Fabbrica’ realizzato a Penne dal ‘Re del Cachemire’

Pagano: “Cucinelli porta in Abruzzo una visione del futuro”

“Una coincidenza temporale che colpisce: proprio mentre l’Italia saluta con commozione Giorgio Armani, maestro di stile e ambasciatore della nostra identità nel mondo, l’Abruzzo accoglie Brunello Cucinelli, uno dei più nobili interpreti contemporanei di quella stessa idea di eleganza e radicamento etico. Un passaggio di testimone ideale che unisce generazioni diverse nel segno della sobrietà, del gusto e della responsabilità sociale.”

Lo dichiara l’on. Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, a margine dell’inaugurazione della Bella Fabbrica di Penne, il nuovo stabilimento di moda aperto in Abruzzo da Brunello Cucinelli.

Per Pagano, “l’apertura di questo stabilimento rappresenta un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio: non solo per le ricadute occupazionali ed economiche, ma anche per il valore culturale e simbolico che questa iniziativa incarna. Accogliere in Abruzzo un’impresa sinonimo di bellezza, etica e umanesimo industriale significa aprirsi a una visione
alta dello sviluppo e del lavoro, fondata sul rispetto per le persone, per i luoghi e per il saper fare italiano.”

“Esprimo sincera gratitudine a Brunello Cucinelli per aver scelto la nostra Regione – conclude Pagano – e per il modello imprenditoriale che porta con sé: un modello che parla alla coscienza collettiva e ci ricorda che l’impresa può essere anche comunità, cultura e visione umanistica del futuro.”

