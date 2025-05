Comunali 2025, Pagano (FI): “Premiata la coerenza e la qualità dei candidati”

“Le elezioni amministrative in Abruzzo confermano l’ottimo stato di salute del centrodestra e, in particolare, il radicamento di Forza Italia nei territori. La vittoria al primo turno a Sulmona con Luca Tirabassi, candidato sostenuto con convinzione dalla nostra coalizione, dimostra che la serietà, la competenza e l’unità politica vengono riconosciute e premiate dai cittadini.”



Lo dichiara l’on. Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, commentando i risultati delle elezioni comunali 2025.



“Ad Ortona, se le proiezioni verranno confermate, il ballottaggio vedrà protagonisti due esponenti del centrodestra: Nicola Fratino e Angelo Di Nardo. Un fatto politico significativo, che apre a una riconquista certa di un comune strategico della provincia di Chieti e rafforza la presenza dell'area politica di centrodestea in un territorio storicamente complesso.”



“Come Forza Italia – conclude il segretario – siamo orgogliosi di aver contribuito a queste affermazioni con spirito di servizio, candidati di valore e un lavoro serio, portato avanti da tanti amministratori, dirigenti locali e militanti. Il voto premia la coerenza, la credibilità e l’impegno quotidiano per le comunità abruzzesi.”