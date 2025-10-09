Orrore a Lettomanoppelo: uccide la moglie a colpi di pistola

Questo pomeriggio si è scatenato il 'Far west' a Lettomanoppello, piccolo comune in provincia di Pescara. Purtroppo c'è una vittima: una donna di 60 anni uccisa a colpi di arma da fuoco dall'ex marito che, poi, in preda alla follia avrebbe continuato a sparare. Al momento in cui scriviamo i carabinieri lo stanno braccando dentro un bar del centro del paese di Turrivalignani dove si è rifugiato. Sul posto, per soccorrere la vittima che di mestiere faceva la sarta, anche un ambulanza del 118. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Da quanto si è appreso i due erano separati già da diversi anni.

Il protagonista di questa storia assurda è stato arrestato ed ora si trova in caserma a disposizione delle autorità.