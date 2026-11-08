Frase del giorno

08 Nov, 2026
  1. Home
  2. Economia
  3. Orgoglio italiano in Costa d'Avorio: Italia Construction SARL...

Orgoglio italiano in Costa d'Avorio: Italia Construction SARL celebra dieci anni di successi

Gabriele Schiavone e la sua squadra festeggiano un traguardo importante nel settore delle costruzioni, con il riconoscimento delle autorità ivoriane e della comunità italiana

Orgoglio italiano in Costa d'Avorio: Italia Construction SARL celebra dieci anni di successi

Dieci anni di attività, dieci anni di successi. Italia Construction SARL, società fondata e presieduta da Gabriele Schiavone, ha celebrato il proprio anniversario in Costa d'Avorio con un evento che ha visto la partecipazione di importanti autorità ivoriane e numerose personalità italiane.

Alla festa hanno preso parte, insieme ai soci Mar Mame Ndoye, Nicola Schiavone e Rocco Del Duchetto e a tutti i collaboratori, figure di primo piano del panorama istituzionale ivoriano, tra cui il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Costruzioni. Presenti anche rappresentanti della comunità italiana, tra cui il primario Enrico Marini, che ha consegnato un presente a Schiavone in segno di stima e riconoscenza.

Un anniversario prestigioso che porta alto il nome dell'Italia nel mondo e che rappresenta motivo di orgoglio anche per Silvi Marina, città d'origine dell'imprenditore. Dieci anni di lavoro e dedizione hanno permesso a Italia Construction SARL di affermarsi come punto di riferimento nel settore delle costruzioni in Costa d'Avorio, costruendo non solo infrastrutture ma anche ponti tra due culture.

Tags: Gabriele schiavone Silvi marina Costruzioni Costa d'avorio Italia Construction SARL

Vedi anche

"Valanga di cemento epocale sulla costa a Ortona"
Ambiente

"Valanga di cemento epocale sulla costa a Ortona"

08 Ott, 2026
Scoperti cinque lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare
Cronaca

Scoperti cinque lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare

31 Ago, 2026
Orrore in un supermercato di Silvi Marina. Lavoratrice si suicida tagliandosi la gola
Cronaca

Orrore in un supermercato di Silvi Marina. Lavoratrice si suicida tagliandosi la gola

11 Lug, 2019
Luigi Friotto e compagnia tornano ad esibirsi tra mare e cielo
Musica

Luigi Friotto e compagnia tornano ad esibirsi tra mare e cielo

04 Ago, 2015
Mosciano, Silvi e Giulianova: quattro arresti per evasione, furto e spaccio
Cronaca

Mosciano, Silvi e Giulianova: quattro arresti per evasione, furto e spaccio

19 Giu, 2015
Nigeriano sequestra barista a Silvi Marina per il gioco del "10 e Lotto"
Cronaca

Nigeriano sequestra barista a Silvi Marina per il gioco del "10 e Lotto"

10 Giu, 2015
Auto contro Ape, muore un pensionato di Silvi Marina
Cronaca

Auto contro Ape, muore un pensionato di Silvi Marina

31 Gen, 2015
Arrestato pregiudicato con 300 grammi di "fiori" stupefacenti
Cronaca

Arrestato pregiudicato con 300 grammi di "fiori" stupefacenti

22 Dic, 2014
Bandito in fuga con 20mila €
Cronaca

Bandito in fuga con 20mila €

12 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661