Orgoglio italiano in Costa d'Avorio: Italia Construction SARL celebra dieci anni di successi

Dieci anni di attività, dieci anni di successi. Italia Construction SARL, società fondata e presieduta da Gabriele Schiavone, ha celebrato il proprio anniversario in Costa d'Avorio con un evento che ha visto la partecipazione di importanti autorità ivoriane e numerose personalità italiane.

Alla festa hanno preso parte, insieme ai soci Mar Mame Ndoye, Nicola Schiavone e Rocco Del Duchetto e a tutti i collaboratori, figure di primo piano del panorama istituzionale ivoriano, tra cui il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Costruzioni. Presenti anche rappresentanti della comunità italiana, tra cui il primario Enrico Marini, che ha consegnato un presente a Schiavone in segno di stima e riconoscenza.

Un anniversario prestigioso che porta alto il nome dell'Italia nel mondo e che rappresenta motivo di orgoglio anche per Silvi Marina, città d'origine dell'imprenditore. Dieci anni di lavoro e dedizione hanno permesso a Italia Construction SARL di affermarsi come punto di riferimento nel settore delle costruzioni in Costa d'Avorio, costruendo non solo infrastrutture ma anche ponti tra due culture.