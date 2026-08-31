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Scoperti cinque lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare

Multato di 24mila euro il titolare dell'attività che si trova a Silvi Marina. I dettagli nell'articolo

Scoperti cinque lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio per la stagione estiva, i militari del Reparto Operativo Aeronavale dalla Guardia di Finanza hanno individuato 5 lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare di Silvi Marina.

Gli stessi erano impegnati in attività lavorativa notturna senza che fosse stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa.

Gli accertamenti della Sezione Operativa della Stazione Navale di Pescara hanno portato alla contestazione, nei confronti del datore di lavoro, delle violazioni previste dalla normativa in materia di impiego di manodopera irregolare, con sanzioni fino a 24.000 euro.

Ai sensi della legislazione vigente, gli atti sono stati trasmessi all’Ispettorato del Lavoro di Teramo.


Per evitare la chiusura dell’attività, la società gerente ha provveduto al pagamento immediato di ulteriori 5.200 euro di sanzioni amministrative.

I controlli proseguiranno lungo tutto il litorale abruzzese per contrastare le forme di economia sommersa ed evitare la concorrenza sleale sul mercato a tutela dei lavoratori e degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole.

Tags: Stabilimento balneare Silvi marina guardia di finanza Multa Lavoro Ispettorato

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