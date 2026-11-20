Il vicesindaco Gianni Santilli ha firmato l’ordinanza sindacale n. 158 del 19 novembre 2026, prorogando fino al 28 febbraio 2027 le misure urgenti di contenimento del rumore nel centro storico di Pescara, nell’area interessata dai fenomeni della movida.

Le restrizioni valgono nel perimetro compreso tra via dei Bastioni, piazza Unione, corso Manthonè, piazza Garibaldi e via delle Caserme, zona oggetto del piano comunale di risanamento acustico approvato dal Consiglio comunale il 7 gennaio 2026.

Dalle ore 24 alle 6, nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e domenica e lunedì, sono vietate la somministrazione su tavoli e sedie nelle aree esterne e la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro, alluminio, latta o simili, salvo la consegna a domicilio. Le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico terminano quindi alle 24, con obbligo di ritirare o rendere inservibili tavoli, sedie e altri arredi.

Per tutti i giorni della settimana, gli esercenti dovranno mantenere porte e finestre chiuse — salvo il necessario passaggio di clienti e personale — controllare il comportamento della clientela, sensibilizzare sul rispetto delle regole di convivenza e ridurre il rumore nelle operazioni di pulizia e chiusura.

L’ordinanza si basa sull’ultimo monitoraggio Arpa, svolto tra fine ottobre e inizio novembre 2026. I rilievi mostrano una riduzione dei livelli sonori rispetto ai monitoraggi di marzo-aprile 2026 e di fine 2025, ma anche un aumento rispetto a settembre e il permanere di superamenti del limite notturno di immissione di 55 dBA e della soglia di attenzione oraria di 60 dBA.

In via delle Caserme, i livelli orari di poco superiori a 60 dBA si sono protratti fino alle 3 o alle 4 del mattino nei fine settimana; a corso Manthonè, i dati dopo mezzanotte risultano poco attendibili per la pioggia. Arpa non ha invece rilevato una presenza significativa di musica amplificata diffusa all’esterno dei locali.

Chi non osserva l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, ai sensi dell’articolo 10 della legge sull’inquinamento acustico. Il Comune di Pescara ha inoltre disposto nuovi controlli fonometrici Arpa nel periodo di validità del provvedimento, per verificare l’efficacia delle misure.

Contro l’ordinanza è possibile ricorrere al Tar Abruzzo, sezione di Pescara, entro 60 giorni dalla notifica, oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.