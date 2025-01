Ecco la campagna della Municipale sulla sicurezza stradale

È stata presentata questa mattina la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, realizzata dalla Polizia Locale di Pescara, dal titolo “Guida Responsabilmente”. L’iniziativa mira, per l'appunto, a promuovere comportamenti responsabili e rispettosi del Codice della Strada, al fine di ridurre il numero di incidenti e salvaguardare la vita di tutti gli utenti della strada.



Sono cinque le grafiche che compongono la campagna e che illustrano altrettanti comportamenti, legati ad articoli fondamentali del Codice della Strada, ognuno con un titolo e una foto (reale) di incidenti avvenuti in città. I temi affrontati riguardano:



L’eccesso di velocità, con la grafica intitolata “Corro da te. 5 minuti e arrivo”

La guida senza casco, con la grafica intitolata “Mettitelo bene in testa!”

La guida senza cintura di sicurezza, con la grafica intitolata “Con o senza? La cintura fa la differenza”

L’utilizzo del telefonino alla guida, con la grafica intitolata “Una telefonata che accorcia la vita”

La guida in stato di ebbrezza, con la grafica intitolata “Solo un sorso? Se hai bevuto, non guidare!”



Durante la conferenza stampa, che si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Pescara, sono intervenuti il Sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Adelchi Sulpizio e il Tenente Colonnello della Polizia Locale di Pescara, Paolo Costantini. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza della sensibilizzazione su questi temi, perché un solo secondo di distrazione può causare danni enormi e irreversibili.



“La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione. Attraverso questa campagna, vogliamo raggiungere tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, per promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità. Solo insieme possiamo rendere le nostre strade più sicure. Abbiamo ritenuto importante dar vita a questa campagna di sensibilizzazione perché qualsiasi incidente, dal più grave al meno grave, ci preoccupa, perché da questi episodi si creano danni e drammi e quindi bisogna evitarne il più possibile. Noi abbiamo un dato, rilevato dai 5 semafori intelligenti che contano il passaggio dei mezzi: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, sono transitati 25.170.995 di veicoli, mentre il numero totale degli incidenti è pari a 1.259, in città, che corrisponde allo 0,01% dei veicoli. Un dato che sembra irrilevante ma che, invece, nasconde delle tragedie. Per questo, per noi, evitare anche un solo incidente è una conquista”, ha dichiarato il Sindaco Carlo Masci chiedendo "attenzione" a tutti gli utenti della strada e sottolineando che le sanzioni "servono a far capire che ci sono comportamenti da non commettere. Anche prendere in mano il cellulare per un solo secondo può comportare distrazioni che provocano incidenti così come altri comportamenti, dall'uso di alcol e droghe".



L’Assessore Adelchi Sulpizio ha aggiunto: “Oltre a promuovere questa campagna, andremo nelle scuole per far capire ai giovani che la sicurezza stradale è un tema di estrema importanza. Sapersi comportare bene sulla strada, è fondamentale, a partire dalla velocità. Inviteremo i ragazzi, ad esempio, ad indossare il casco anche alla guida dei monopattini, un piccolo gesto che può salvarci la vita. Come Amministrazione abbiamo destinato 9 milioni di euro, dal 2019 al 2024, per la manutenzione delle strade, abbiamo puntato sulla segnaletica, un segno tangibile di quanto sia importante per noi la sicurezza dei nostri cittadini. E abbiamo realizzato 50 km di piste ciclabili per tutelare chi si muove sulle due ruote (l'obiettivo è di arrivare a 100 km".



Questa campagna non è solo un monito, ma un invito concreto a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni. La prevenzione passa attraverso l’informazione e il rispetto delle regole.”



Il Tenente Colonnello Paolo Costantini, della Polizia locale, ha illustrato i dettagli tecnici della campagna di sensibilizzazione e prevenzione, sottolineando che le grafiche saranno diffuse sui canali social, sui mezzi pubblici e attraverso eventi dedicati nelle scuole e nei luoghi pubblici della città. Parlando dei dati degli incidenti ha fatto notare che “siamo in netto calo sugli incidenti mortali, rispetto al 2023, ma non è mai abbastanza, e purtroppo nel 2024 abbiamo registrato tre vittime. Questa campagna è tesa a rendere consapevoli i cittadini dei rischi che si corrono se non si rispetta il Codice della strada. Anche tenere il cellulare il mano pochi secondi può essere letale, tant'è che l'ultima modifica al Cds prevede sanzioni di 250 euro e prevede il ritiro e la sospensione immediate della patente. La porteremo nelle scuole, perché i ragazzi devono sapere e conoscere i rischi e i pericoli che si corrono quando ci si mette alla guida di un mezzo. Spesso gli incidenti vengono causati dall’uso degli smartphone e il legislatore, infatti, ha inasprito la sanzione sull’uso del telefonino alla guida. In un solo secondo, se si viaggia a 50 all'ora, si percorrono ben quindici metri, quindi con un solo secondo di distrazione, cioè 'all'oscuro' di tutto, si può investire qualsiasi cosa, su quel tragitto. Bisogna mettersi alla guida con assoluta padronanza di se stessi", ha ricordato infine Costantini riferendosi all'uso di sostanze alcoliche e droghe. "Il nostro sforzo", ha concluso, "è di rendere partecipi e consapevoli i giovani, senza terrorizzarli".