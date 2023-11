Attenzione al “finto verbale” della Polizia Municipale di Pescara

“Stanno arrivando in queste ore, via mail, dei finti verbali della polizia locale di Pescara, inviati da un indirizzo pec della Provincia di Pescara”. Così il Comune di Pescara avvisa del pericolo phishing. L'indirizzo di provenienza è poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it e il messaggio contiene un allegato il cui nome è "verbale sinistro.pdf". Cercando di aprire il file si scopre che il presunto verbale è impossibile da scaricare. Gli uffici del Comune, allertati su quanto sta accadendo, spiegano che “non si tratta di verbali della polizia locale e cliccando sull'allegato c'è il rischio di di essere rimandati a un sito malevolo che potrebbe contenere un virus”. La raccomandazione a chi dovesse ricevere una mail del genere è di non cliccare sul link e di cestinare tutto. Non è escluso che si tratti dell'azione di un hacker per cui si invita a prestare la massima attenzione.



In foto lo screen shot di una mail con il finto verbale.