Un servizio straordinario interforze ad “alto impatto” è scattato questa mattina all’alba, a partire dalle ore 7, nei quartieri Rancitelli e Fontanelle di Pescara. L’iniziativa, inserita nel quadro delle strategie di contrasto all’illegalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità predatoria discusse anche in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha mobilitato oltre 80 unità operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quest’ultima anche con unità cinofile, insieme a componenti specialistiche, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Le zone interessate, come noto, presentano criticità legate a fenomeni di spaccio, occupazioni abusive di immobili, degrado urbano e microcriminalità, con ripercussioni sulla sicurezza pubblica, reale e percepita, da parte della cittadinanza. L’operazione è stata concepita secondo un modello d’intervento “ad alto impatto” e si è articolata su più linee operative: cinturazione e controllo dell’area, con isolamento preventivo dei perimetri d’accesso ad alcune zone del quartiere e l’allestimento di posti di controllo lungo le principali arterie di deflusso e transito; bonifica e ispezione di edifici e parti comuni, con verifiche su stabili condominiali e particolare focus su vani ascensore, cantine, soffitte, terrazzi di copertura, perimetri e locali adibiti a spazi comuni; esecuzione di perquisizioni nei confronti di soggetti d’interesse investigativo, residenti o dimoranti nella zona.

Sul campo hanno operato 11 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine per i controlli capillari e la cinturazione ad ampio raggio dell’area, mentre un elicottero della Polizia di Stato ha garantito il monitoraggio dall’alto delle operazioni. Per i profili di specifica competenza hanno partecipato anche operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

I risultati dell’attività sono stati significativi: 87 persone identificate, di cui 49 con precedenti di polizia, e 41 veicoli controllati. Un soggetto è stato tratto in arresto in quanto destinatario di misura di carcerazione per reati contro la persona, rintracciato durante i controlli. Sono state effettuate 10 perquisizioni, di cui 7 su interi stabili condominiali – dai fondaci ai locali comuni – e 3 in abitazioni private. Nella disponibilità di un uomo è stata inoltre trovata una modica quantità di cocaina, cui è seguita una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per uso personale di droga.

Nel corso dell’attività di polizia sono state infine rilevate situazioni di occupazioni abusive di immobili, anche con allaccio alla rete idrica, su cui sono in corso approfondimenti.