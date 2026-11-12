Omicidio di via Misticoni a Pescara: muore dopo un mese di agonia

Non ce l'ha fatta Adam Traore. Il 34enne originario del Mali è morto in ospedale dopo un mese di agonia, trascorso nel reparto di Chirurgia dove aveva lottato tra la vita e la morte dal giorno dell'aggressione. L'11 ottobre scorso, in via Misticoni a Pescara, a pochi metri dall'ingresso del supermercato Carrefour di Porta Nuova, era stato colpito alla gola con il collo di una bottiglia di vetro rotta al culmine di una lite con la donna con cui si accompagnava.

La donna, 40enne di origini straniere, anche lei senza fissa dimora, era stata rintracciata dalla polizia subito dopo l'aggressione in piazza Garibaldi, a bordo di un'ambulanza, con i pantaloni ancora sporchi di sangue. Arrestata inizialmente con l'accusa di tentato omicidio, dopo la morte del 34enne deve ora rispondere di omicidio. Un'accusa che non ha mai negato: era stata lei stessa a fornire una prima ricostruzione dei fatti alle forze dell'ordine, ammettendo che tra i due era scoppiato un litigio e di avere colpito Adam con il vetro.

A ricostruire quanto accaduto sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune nella zona di Porta Nuova. La sequenza restituisce la violenza dell'aggressione: una domenica mattina come tante, con i clienti che fanno la spesa al Carrefour Il Molino. Dietro, all'ingresso di via Italica, tra le siepi dove spesso trovavano riparo i senza fissa dimora, la 40enne avrebbe preso una bottiglia di vetro, l'avrebbe sbattuta più volte a terra e contro il muro, rompendola, per poi colpire Adam al collo:

Subito dopo si sarebbe allontanata, mentre l'uomo riusciva a fatica a trascinarsi all'ingresso del punto vendita, urlando disperato, completamente insanguinato e con le mani al collo. Ha chiesto aiuto davanti agli occhi attoniti di famiglie e cassieri, mentre una guardia giurata lo soccorreva fino all'arrivo dell'ambulanza . Da due giorni il corpo del 34enne è stato trasferito all'obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria che nei prossimi giorni disporrà l'autopsia.

La vicenda resta un dramma consumato ai margini, in un contesto di estrema precarietà, dove due vite già segnate dalla strada si sono incrociate in una domenica mattina diventata tragedia.