In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara ribadisce il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, fisica e psicologica, operando in stretta sinergia con le altre Forze di polizia e con la locale Autorità giudiziaria.

L'azione dell'Arma è rivolta soprattutto alla tutela delle donne e alla prevenzione di situazioni di rischio che, se non tempestivamente intercettate, possono degenerare in conseguenze drammatiche. Particolare attenzione viene riservata ai cosiddetti "reati spia", quali gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, condotte che spesso costituiscono il preludio di epiloghi tragici e, talvolta, fatali.

Un contributo prezioso a questa attività è assicurato dal personale femminile in servizio presso il Comando Provinciale, quotidianamente impegnato nel contrasto alla violenza di genere. Il valore del loro lavoro emerge anche dalle riflessioni sull'essere donna nell'Arma dei Carabinieri.

«Benché le Istituzioni militari si siano aperte all'arruolamento femminile solo a partire dal 2000, oggi il ruolo delle donne nell'Arma dei Carabinieri si estende a tutte le carriere e specializzazioni», sottolineano le carabiniere del Comando. «Il nostro impiego, svolto con professionalità, determinazione e sensibilità, interessa anche posizioni di comando e di leadership, contribuendo ad arricchire l'ambiente professionale attraverso una pluralità di prospettive. Il personale femminile rappresenta inoltre una risorsa importante nel rafforzare il legame tra l'Arma e le comunità, facilitando il contatto con i cittadini e favorendo un rapporto di fiducia».

«Noi donne carabiniere svolgiamo un ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza di genere, grazie alla capacità di ascolto e alla sensibilità maturata anche attraverso il rapporto diretto con le vittime. La presenza di una figura femminile può rappresentare un importante elemento di rassicurazione, favorendo l'avvicinamento delle donne all'Istituzione e aiutandole a trovare il coraggio di raccontare la propria esperienza. In questo modo si agevolano la denuncia e l'attivazione dei necessari percorsi di tutela e protezione».

Per quanto riguarda i dati relativi alla provincia di Pescara, nell'anno in corso si registra un lieve aumento dei delitti riconducibili al cosiddetto Codice Rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: le denunce sono passate da 307 a 311.

Guardando al futuro, l'Arma intende consolidare e potenziare il proprio contributo nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno, puntando soprattutto sulla capacità di riconoscere e intercettare tempestivamente quei segnali, talvolta apparentemente insignificanti, che possono celare situazioni di violenza e anticipare condotte criminali dalle conseguenze anche irreversibili. Un impegno che si traduce nell'ascolto delle vittime, nella tempestività degli interventi e in una costante attività di vigilanza, affinché nessuna richiesta di aiuto rimanga inascoltata.