Contrasto alla violenza di genere

Ieri mattina il Questore di Pescara, dott. Carlo Solimene e Luca Battaglia, Presidente dell’Associazione Cambiamenti APS con sede in Pescara hanno sottoscritto negli Uffici della Questura un protocollo operativo di intesa diretto rafforzare la lotta al fenomeno della violenza della genere.

L’accordo, valido per un anno ma rinnovabile, si inserisce nell’ambito del “fare rete” a protezione delle donnenell’ambito delle attività di intervento congiunto a tutela delle vittime di violenza che vedono coinvolti non soltanto enti istituzionali ma anche altri enti, come ad esempio le associazioni del terzo settore che da tempo prestano la loro opera a supporto delle vittime sotto vari profili (legale, psicologico).

Obiettivo del protocollo è infatti proprio quello di stringere una collaborazione più stretta con gli organismi idonei a garantire sul territorio un servizio finalizzato ad accompagnare gli autori di atti di violenza in un percorso di recupero necessario per migliorare la loro condizione in funzione di cambiamenti di un retaggio culturale che troppo spesso vede soprattutto le donne vittime di atti persecutori e di violenza domestica.

Questo è infatti lo scopo del Protocollo di Intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica sottoscritto questa mattina dal Questore di Pescara e dall’Associazione Cambiamenti APS che dal 2019 opera proprio con lo scopo di divulgare la parità di genere al fine di contrastare discriminazione e violenza, accogliendo, attraverso uno sportello dedicato, coloro che intendono avviare percorsi di miglioramento della loro condizione psicologica e intervenendo tempestivamente nei casi in cui, a seguito delle istruttorie avviate dalla Divisione Anticrimine della Questura, i soggetti maltrattanti siano destinatari di provvedimento di Ammonimento Orale del questore e invitati a desistere da ulteriori comportamenti persecutori, molesti o, nei casi più gravi connotati da violenza fisica o psicologica violenti, nei casi più gravi.

Oltre a ciò, il protocollo si propone momenti di confronto costante sulle innovazioni normative e procedurali. nonchè di finalizzare in modo ancora più incisivo le proprie attività, nel rispetto dei reciproci compiti, per raggiungere una migliore e più capillare attività di informazione alle vittime della violenza e all’ammonito, rieducando quest’ultimo anche al rispetto della pari dignità tra uomini e donne e al riconoscimento ed al rispetto dei diritti delle donne.