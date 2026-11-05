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Violenza di genere: arrestato 39enne per atti persecutori

L'uomo, destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore, è stato sorpreso dagli agenti ancora sotto l'abitazione dell'ex compagna, che aveva dato l'allarme al Numero di Emergenza

Violenza di genere: arrestato 39enne per atti persecutori

Nel quadro delle costanti e mirate attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, un 39enne resosi responsabile del reato di atti persecutori. L'intervento si è concretizzato nella zona nord della città di Pescara .

L'operazione è scattata in seguito alla segnalazione giunta al Numero di Emergenza da parte di una donna che, in evidente stato di agitazione, comunicava la presenza insistente dell'ex compagno all'esterno della propria abitazione. L'intervento tempestivo degli agenti della Volante ha permesso di sorprendere l'uomo ancora sotto casa della vittima.

Gli accertamenti svolti in tempi rapidi dagli operatori hanno consentito di appurare che il 39enne era già destinatario del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore. Per l'uomo è quindi scattato l'arresto, con conseguente associazione presso la locale Casa Circondariale.

L'episodio testimonia l'impegno costante delle Forze dell'Ordine nel fornire una risposta concreta e immediata a tutela delle vittime di violenza, confermando l'attenzione delle istituzioni verso un fenomeno che richiede prontezza d'intervento e sinergia tra segnalazioni dei cittadini e azione delle forze di polizia.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

Tags: Violenza di genere Arrestato Atti persecutori pescara

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