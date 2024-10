Ok al ‘patto per l’arrosticino’

Votata favorevolmente all'unanimità la risoluzione a firma dei consiglieri Verrecchia (FdI), Di Matteo (FI) e Mannetti (Lega), “Riconoscimento DOP e IGP Arrosticino Abruzzese”. Il documento impegna il Presidente della Regione e il Governo regionale a sostenere il percorso di certificazione DOP e IGP del prodotto "Arrosticini d'Abruzzo". Inoltre, si chiede di incrementare le risorse da destinare al settore dell'ovinicultura per incrementare la produzione locale e incentivare gli allevatori abruzzesi al mantenimento e allo sviluppo di questa storica attività nella regione. Una notizia che Coldiretti Abruzzo vive con entusiasmo "Abbiamo sempre sostenuto la necessità di riconoscere la Denominazione di origine protetta e l'approvazione della commissione regionale è sicuramente un grande traguardo raggiunto - dice Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo - è ora necessario arrivare al riconoscimento formale della Dop promuovendo, contemporaneamente, il consumo della denominazioni protette ma anche, tra i consumatori, la conoscenza delle differenze e delle peculiarità dei diversi marchi al fine di un acquisto veramente consapevole. L'origine della materia prima e la sua trasparenza è per Coldiretti prioritario per il bene del cittadino e per il reddito delle imprese. Ricordiamo che il settore zootecnico, ed in particolare ovicaprino, è oggi in forte difficoltà e va sostenuto con politiche di tutela dalla stalla alla tavola".