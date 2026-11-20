In occasione dello sciopero generale proclamato per oggi, venerdì 20 novembre, è previsto un corteo che interesserà diverse strade del centro cittadino di L'Aquila, con possibili ripercussioni sulla viabilità.

La manifestazione partirà alle ore 8:30 da Colle Sapone e proseguirà lungo via Panella, attraversando le due rotatorie situate all'altezza della Questura, per poi raggiungere viale Gran Sasso, Fontana Luminosa, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo e Corso Federico II, fino all'arrivo alla Villa Comunale. La conclusione del corteo è prevista intorno all'ora di pranzo.

Possibili rallentamenti e disagi alla circolazione potranno verificarsi lungo tutto il percorso, in particolare durante il passaggio dei partecipanti. Le ripercussioni potrebbero interessare anche l'area dei Quattro Cantoni, in particolare per i veicoli provenienti da via Bafile e Corso Principe Umberto, durante il passaggio della manifestazione.

Si invitano pertanto gli automobilisti a programmare gli spostamenti tenendo conto dello svolgimento della manifestazione e a utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi. Si sconsiglia il transito su via Panella in concomitanza con l'avvio del corteo e, in particolare, nelle prime ore della manifestazione: per chi proviene dalla zona Est della città si consiglia di evitare il transito su via Panella e via Castello, mentre per chi proviene dalla zona Ovest è opportuno evitare il tratto finale di viale della Croce Rossa.