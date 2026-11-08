Note d’Europa: 70 giovani musicisti per un grande concerto per la pace

La musica come lingua comune, capace di attraversare confini, culture e differenze: è il messaggio al centro di “Note d’Europa”, progetto internazionale promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga” di Teramo. Fino al 14 novembre la città ospita giovani musicisti provenienti da Conservatori, Accademie e Teatri di Polonia, Svezia, Grecia e Romania, che si uniranno ai colleghi italiani in un’orchestra sinfonica di settanta elementi.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del programma Erasmus, non si limita alla preparazione musicale: è pensata come un laboratorio di confronto, ascolto reciproco e condivisione. Settanta giovani con lingue, esperienze e sensibilità diverse lavoreranno insieme verso un unico obiettivo artistico, trasformando la diversità in una risorsa collettiva.

Il momento culminante del progetto sarà il venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21, presso il Tribunale di Teramo. Sul podio salirà il maestro Simone Genuini, direttore della Junior Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e docente di Direzione d’orchestra del Conservatorio Braga.

La scelta del direttore è stata voluta dal direttore del Conservatorio, il maestro Federico Paci, e condivisa dal presidente Marco Renzi, che da anni sostiene il valore della musica come linguaggio universale e strumento di crescita civica e culturale.

Il programma proporrà un percorso attraverso alcune delle pagine più celebri della grande musica europea:

- Giuseppe Verdi, “Sinfonia dal “Nabucco”: apertura drammatica, segnata dal richiamo alla libertà e alla forza del coro verdiano.

- Pëtr Il’ič Čajkovskij, Suite da “Lo schiaccianoci”: un viaggio fiabesco tra delicatezza, meraviglia e atmosfere sognanti, fino al celebre Valzer dei fiori.

- Georges Bizet, Suite dalla “Carmen”: il gran finale, con melodie infuocate, colori orchestrali vivaci e l’immortale Habanera.

Un programma che intreccia opera e balletto, passione e leggerezza, per offrire al pubblico una serata di grande respiro sinfonico.

Per il Conservatorio Braga, “Note d’Europa” rappresenta anche una riflessione sul presente. In un contesto internazionale segnato da tensioni e divisioni, l’orchestra diventa una metafora concreta di convivenza: voci diverse che non perdono la propria identità, ma imparano a costruire insieme un risultato più grande.

«Il 13 novembre non sarà soltanto una serata di grande musica – spiega il presidente Marco Renzi –. Sarà la dimostrazione che settanta strumenti, settanta sensibilità e cinque nazioni possono diventare una sola voce». Il messaggio è chiaro: la pace si costruisce anche attraverso la cultura, l’ascolto, il rispetto e la condivisione.

L’appuntamento si inserisce in un novembre particolarmente ricco per la vita musicale teramana, aperto dall’esecuzione del *Requiem* di Giuseppe Verdi proposta dall’Associazione Corale “Santa Cecilia APS” sotto la direzione del maestro Maurizio Vaccarilli.

Con “Note d’Europa”, il Conservatorio “Gaetano Braga” conferma il proprio ruolo non solo come istituzione formativa, ma come protagonista culturale del territorio. L’obiettivo, sottolinea l’istituto, è formare musicisti e insieme “cittadini del mondo”, ambasciatori di cultura, sensibilità e umanità.