Perdonanza Celestiniana 2026, cartellone da record con Rai 1 e big della musica

È stata presentata questa mattina, a Palazzo Margherita, la 732ª Perdonanza Celestiniana, l’edizione che si inserisce nel programma de L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e che accompagnerà la città dal 23 al 30 agosto con un ricco calendario di spettacoli, musica, teatro e appuntamenti diffusi nei luoghi simbolo del centro storico.

La grande novità di quest’anno sarà la diretta in Prime Time su Rai 1 della cerimonia inaugurale del 23 agosto, intitolata **“La Forza del Perdono”**. Un appuntamento che porterà nelle case degli italiani il messaggio universale della Perdonanza e le immagini del Teatro del Perdono, allestito ai piedi della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, confermando il prestigio nazionale raggiunto dalla manifestazione e la crescente attenzione del servizio pubblico verso uno degli eventi culturali e spirituali più importanti del Paese.

Con la conduzione di Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi, la serata sarà un grande racconto di musica, parole e testimonianze dedicato al valore universale del perdono, con la partecipazione di Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Marco Masini, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Raoul Bova, Giorgio Pasotti, Edoardo Prati, Luca Violini e di numerosi altri prestigiosi ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Cuore musicale della serata sarà una grande orchestra sinfonica, costituita dalla prestigiosa Istituzione Sinfonica Abruzzese con la partecipazione dei giovani musicisti del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, affiancata dai Cori Riuniti dell’Aquila, in un grande organico pensato per conferire all’evento un respiro artistico e spettacolare di altissimo livello. L’ideazione, la direzione artistica e la direzione musicale sono affidate al maestro Leonardo De Amicis.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo del cartellone spicca il concerto-evento di Geolier, in programma il 25 agosto al Teatro del Perdono, uno degli artisti più seguiti e rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. Il 26 agosto sarà invece la volta di Alessandro Siani, protagonista dello spettacolo Fake News nell’ambito della giornata dedicata ai bambini e alle famiglie.

A chiudere la manifestazione, il 30 agosto, sarà Il Volo con il "Concerto per L’Aquila”, accompagnato dalla Grande orchestra giovanile del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, a testimonianza del percorso che da anni la Perdonanza promuove, mettendo i giovani talenti del territorio nelle condizioni di condividere il palcoscenico con artisti di fama internazionale.

Il programma prevede inoltre il Galà della Danza del 24 agosto sulla Scalinata di San Bernardino, con alcuni dei più apprezzati interpreti della danza contemporanea, e “L’Aquila in scena”, il 27 agosto, quando piazze, cortili, chiostri e luoghi monumentali del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico urbano con spettacoli, musica, teatro, danza e performance itineranti.

I biglietti per gli spettacoli di Alessandro Siani, Il Volo, il Gala della Danza, saranno in vendita, da mercoledì 5 agosto, sulla piattaforma Ciaotickets, a partire dalle ore 15. Il costo dei biglietti è soggetto a fasce di prezzo differenziate.

“In questi anni abbiamo scelto di imprimere alla Perdonanza Celestiniana una visione nuova, investendo sulla sua crescita culturale, artistica e organizzativa senza mai snaturarne l’identità spirituale, che resta il cuore della manifestazione”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi.

“La Perdonanza Celestiniana rappresenta una sfida artistica e culturale straordinaria. Essere chiamati a costruire il programma dell’edizione che coincide con L’Aquila Capitale italiana della Cultura significa confrontarsi con aspettative ancora più alte, ma anche con una straordinaria opportunità: raccontare, attraverso lo spettacolo, l’identità più autentica della nostra città”, ha sottolineato il direttore artistico della Perdonanza, Leonardo De Amicis.

“La Perdonanza è il cuore identitario della nostra città e assume un significato ancora più profondo nell’anno di Capitale italiana della Cultura. La diretta su Rai 1 rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di una manifestazione che negli ultimi anni ha saputo conquistare una straordinaria visibilità, diventando una vetrina d’eccezione per L’Aquila e per l’intero Abruzzo”, ha dichiarato il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele.