Norma “anti garage”, la Cna: da soli i divieti non bastano, servono incentivi"

- «Impedire la variazione di destinazione d’uso, da immobili

commerciali a garage, alimenta un’illusione: che quelle saracinesche

tornino a rialzarsi come d’incanto. Ma senza misure specifiche e mirate di

sostegno, tutto ciò è destinato a restare un sogno rinchiuso nel

cassetto». Lo dicono in una nota congiunta la presidente e il direttore

della Cna di Pescara, Linda D’Agostino e Luciano Di Lorito, commentando

l’annuncio del sindaco Carlo Masci di voler introdurre una norma

urbanistica che vieti in alcune aree cittadine i “mutamenti di destinazione

d’uso”, subordinandoli in altre zone alla piantumazione di nuovi alberi:

«Ci troviamo di fronte a una tendenza del mercato immobiliare che i divieti

possono solo bloccare, ma senza modificare la sostanza: puoi impedire

l’apertura di un garage e nulla più. Certo, alla base dei cambiamenti

avvenuti negli ultimi anni sotto amministrazioni di diverso segno politico,

ci sono anche ragioni strettamente speculative: il valore di mercato degli

immobili destinati alla rimessa di auto, nel centro di Pescara ha avuto

un’impennata impressionante, spingendo i proprietari – anche in ragione di

una domanda sempre crescente – ad andare in quella direzione».

«Il problema ineludibile – sottolineano – resta quello di offrire aiuti e

incentivi affinché quelle saracinesche possano invece tornare ad alzarsi.

Un elemento su cui non può bastare solo l’appello ai proprietari di

moderare le proprie pretese sui canoni d’affitto, ma occorrono anche

urgenti misure da parte del sistema pubblico. Come la riqualificazione

urbana non solo nelle aree del centro città, con il rifacimento di strade e

marciapiedi, il potenziamento della pubblica illuminazione, la

disponibilità di parcheggi non solo a pagamento vista anche la riduzione

determinata proprio dall’aumento dei passi carrabili dei garage; ma anche,

e forse soprattutto, con la riduzione dell’imposizione fiscale per lo

smaltimento rifiuti e l’occupazione del suolo pubblico, mentre al contrario

si sta procedendo sulla via di aumenti consistenti. Senza dimenticare che

una presenza diffusa e vivace delle attività di “prossimità” contribuisce a

rendere anche la città più sicura e vivace».

Ancora, sempre a detta dei vertici della Cna pescarese, «vanno individuati

meccanismi di incentivo alla “trasmissione d’impresa”, soprattutto a favore

delle giovani generazioni e in particolare per le attività “storiche”; ma

anche – finalmente – l’avvio di un percorso relativo alla creazione di

distretti urbani del commercio, che da tempo sollecitiamo, secondo un

modello seguito in tante altre realtà italiane. Chiamando in causa per

sostenere la proposta i Primi Cittadini degli altri capoluoghi affinché la

Regione Abruzzo, da sempre assente ingiustificata su questo terreno, metta

in piedi un investimento in tal senso». «Solo così – concludono - sarà

forse possibile invertire una tendenza che i divieti, da soli, certo non

risolvono».