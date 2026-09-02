“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Norma “anti garage”, la Cna: da soli i divieti non bastano, servono incentivi"
D’Agostino e Di Lorito: «Distretti del commercio, riqualificazione, riduzione tasse sono la nostra ricetta. Anche per una città più sicura»
- «Impedire la variazione di destinazione d’uso, da immobili
commerciali a garage, alimenta un’illusione: che quelle saracinesche
tornino a rialzarsi come d’incanto. Ma senza misure specifiche e mirate di
sostegno, tutto ciò è destinato a restare un sogno rinchiuso nel
cassetto». Lo dicono in una nota congiunta la presidente e il direttore
della Cna di Pescara, Linda D’Agostino e Luciano Di Lorito, commentando
l’annuncio del sindaco Carlo Masci di voler introdurre una norma
urbanistica che vieti in alcune aree cittadine i “mutamenti di destinazione
d’uso”, subordinandoli in altre zone alla piantumazione di nuovi alberi:
«Ci troviamo di fronte a una tendenza del mercato immobiliare che i divieti
possono solo bloccare, ma senza modificare la sostanza: puoi impedire
l’apertura di un garage e nulla più. Certo, alla base dei cambiamenti
avvenuti negli ultimi anni sotto amministrazioni di diverso segno politico,
ci sono anche ragioni strettamente speculative: il valore di mercato degli
immobili destinati alla rimessa di auto, nel centro di Pescara ha avuto
un’impennata impressionante, spingendo i proprietari – anche in ragione di
una domanda sempre crescente – ad andare in quella direzione».
«Il problema ineludibile – sottolineano – resta quello di offrire aiuti e
incentivi affinché quelle saracinesche possano invece tornare ad alzarsi.
Un elemento su cui non può bastare solo l’appello ai proprietari di
moderare le proprie pretese sui canoni d’affitto, ma occorrono anche
urgenti misure da parte del sistema pubblico. Come la riqualificazione
urbana non solo nelle aree del centro città, con il rifacimento di strade e
marciapiedi, il potenziamento della pubblica illuminazione, la
disponibilità di parcheggi non solo a pagamento vista anche la riduzione
determinata proprio dall’aumento dei passi carrabili dei garage; ma anche,
e forse soprattutto, con la riduzione dell’imposizione fiscale per lo
smaltimento rifiuti e l’occupazione del suolo pubblico, mentre al contrario
si sta procedendo sulla via di aumenti consistenti. Senza dimenticare che
una presenza diffusa e vivace delle attività di “prossimità” contribuisce a
rendere anche la città più sicura e vivace».
Ancora, sempre a detta dei vertici della Cna pescarese, «vanno individuati
meccanismi di incentivo alla “trasmissione d’impresa”, soprattutto a favore
delle giovani generazioni e in particolare per le attività “storiche”; ma
anche – finalmente – l’avvio di un percorso relativo alla creazione di
distretti urbani del commercio, che da tempo sollecitiamo, secondo un
modello seguito in tante altre realtà italiane. Chiamando in causa per
sostenere la proposta i Primi Cittadini degli altri capoluoghi affinché la
Regione Abruzzo, da sempre assente ingiustificata su questo terreno, metta
in piedi un investimento in tal senso». «Solo così – concludono - sarà
forse possibile invertire una tendenza che i divieti, da soli, certo non
risolvono».