Frase del giorno

17 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Neonata deceduta a Pescara, il ricovero a Vasto dopo una caduta

Neonata deceduta a Pescara, il ricovero a Vasto dopo una caduta

Dimessa dopo due giorni di osservazione e controlli: la bambina aveva una storia clinica complessa ed era nata prematura a Chieti

Neonata deceduta a Pescara, il ricovero a Vasto dopo una caduta

La neonata deceduta all’ospedale di Pescara era stata ricoverata dal 4 al 6 agosto nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vasto, in seguito a una caduta accidentale. Durante il periodo di osservazione, la bambina era stata sottoposta a visite e controlli. Gli accertamenti, secondo quanto riferito, non avevano evidenziato conseguenze riconducibili alla caduta. Al termine del ricovero era stata quindi dimessa. La neonata aveva però una precedente e complessa storia clinica. Era nata prematura all’ospedale di Chieti, dove era stata ricoverata nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale SS. Annunziata. In quella struttura era stata sottoposta alle indagini cliniche, di laboratorio e strumentali ritenute necessarie, al termine delle quali era stata formulata una diagnosi. A 20 giorni di vita era seguito un nuovo ricovero nello stesso ospedale. La vicenda è ora al centro degli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso avvenuto all’ospedale di Pescara.

A comunicare queste informazioni e' l'ufficio stampa della Asl di Pescara.

Tags: Bambina Neonata Deceduta Ospedale Accertamenti Vasto Chieti

Vedi anche

Famiglia nel bosco, Terragni: “La bambina malata ha diritto di stare con i genitori”
Società

Famiglia nel bosco, Terragni: “La bambina malata ha diritto di stare con i genitori”

06 Mag, 2026
Bambina sparita da Chieti, forse è in Germania
Cronaca

Bambina sparita da Chieti, forse è in Germania

27 Mag, 2024
Tragedia a San Salvo: diciannovenne muore in ospedale prima di essere operato
Cronaca

Tragedia a San Salvo: diciannovenne muore in ospedale prima di essere operato

10 Mag, 2019
D'Alfonso: seduta straordinaria sul mega ospedale di Chieti da 278 milioni
Salute

D'Alfonso: seduta straordinaria sul mega ospedale di Chieti da 278 milioni

15 Lug, 2016
Episodio di legionella all'ospedale di Chieti, domani notte l'intervento di 'shock chimico'
Attualità

Episodio di legionella all'ospedale di Chieti, domani notte l'intervento di 'shock chimico'

02 Giu, 2016
Paura in asilo a Vasto per un caso di meningite: profilassi per 110 alunni della materna
Cronaca

Paura in asilo a Vasto per un caso di meningite: profilassi per 110 alunni della materna

22 Apr, 2016
Nuovo Ospedale di Chieti. D'Alfonso tira dritto sul project financing da 450 milioni
Salute

Nuovo Ospedale di Chieti. D'Alfonso tira dritto sul project financing da 450 milioni

02 Mar, 2016
Neonata colpita da meningite all'ospedale di Teramo
Cronaca

Neonata colpita da meningite all'ospedale di Teramo

15 Nov, 2014
Lei deceduta, lui in ospedale: escluse malattie a trasmissione aerea
Cronaca

Lei deceduta, lui in ospedale: escluse malattie a trasmissione aerea

28 Mar, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661