Neonata deceduta a Pescara, il ricovero a Vasto dopo una caduta

La neonata deceduta all’ospedale di Pescara era stata ricoverata dal 4 al 6 agosto nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vasto, in seguito a una caduta accidentale. Durante il periodo di osservazione, la bambina era stata sottoposta a visite e controlli. Gli accertamenti, secondo quanto riferito, non avevano evidenziato conseguenze riconducibili alla caduta. Al termine del ricovero era stata quindi dimessa. La neonata aveva però una precedente e complessa storia clinica. Era nata prematura all’ospedale di Chieti, dove era stata ricoverata nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale SS. Annunziata. In quella struttura era stata sottoposta alle indagini cliniche, di laboratorio e strumentali ritenute necessarie, al termine delle quali era stata formulata una diagnosi. A 20 giorni di vita era seguito un nuovo ricovero nello stesso ospedale. La vicenda è ora al centro degli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso avvenuto all’ospedale di Pescara.

A comunicare queste informazioni e' l'ufficio stampa della Asl di Pescara.