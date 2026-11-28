Due pescatori molisani sono precipitati in mare al largo della costa di Torino di Sangro, in Abruzzo. Uno dei due marinai sarebbe stato recuperato, mentre si cerca ancora l'altro.

Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono impegnate la Capitaneria di Porto di Ortona, con vedette ed elicottero. Anche i pescherecci di Vasto stanno perlustrando la zona.

L'ipotesi è che i due siano caduti in acqua durante le operazioni di pesca ed a causa delle condizioni del mare non sarebbero riusciti a risalire a bordo.





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