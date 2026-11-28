Due marittimi dell’equipaggio del peschereccio “Nettuno II”, iscritto al Compartimento marittimo di Termoli, sono caduti in mare nella notte tra lunedì e martedì, a circa sette miglia al traverso di Torino di Sangro, nelle acque al largo di Fossacesia, in provincia di Chieti. L’allarme è giunto alle 4:00 alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Termoli attraverso una chiamata di soccorso sul canale 14.

Il comandante dell’unità ha segnalato che uno dei due uomini era stato immediatamente recuperato a bordo, mentre il collega era scomparso tra le onde nel tentativo di trarlo in salvo.

La Guardia Costiera ha attivato subito il dispositivo di ricerca, impiegando tre motovedette — la CP828, la CP2115 e la CP292 — insieme all’aeromobile NEMO 11-07 della Base Aeromobili di Pescara. Sono stati inoltre coinvolti i pescherecci in transito nella zona, ai sensi dell’articolo 70 del Codice della Navigazione.

Le ricerche sono coordinate dal 14° M.R.S.C. della Guardia Costiera di Pescara, con il concorso di un’unità navale e di un elicottero della Guardia di Finanza di Pescara

Il marittimo recuperato, italiano e di 42 anni, ha accusato malesseri fisici anche a causa delle condizioni meteo-marine non ottimali, con vento da Sud e mare da Nord-Est con onde di circa un metro. Il peschereccio è stato quindi diretto verso il porto di Vasto per consentirne lo sbarco.

L’uomo e il comandante dell’“Nettuno II” sono stati portati all’ospedale di Vasto, dove hanno ricevuto le cure necessarie e risultavano in buone condizioni di salute secondo il comunicato della Capitaneria.

Per il secondo marittimo, tunisino e di 65 anni, non vi sono ancora notizie. Le operazioni proseguono al largo di Fossacesia, con il massimo dispiegamento possibile di mezzi navali e aerei nella zona dell’incidente.

La Capitaneria di porto Costiera ha garantito che verrà profuso il massimo sforzo nelle ricerche, mentre l’apprensione cresce nella marineria di Termoli, da cui proviene l’equipaggio del peschereccio coinvolto.