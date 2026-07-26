Guardia Costiera in azione durante la processione di Sant’Andrea

Nel giorno della tradizionale processione a mare in onore di Sant’Andrea, la Guardia Costiera di Pescara è intervenuta tempestivamente per fronteggiare un’emergenza in mare causata dal repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

Tre unità a vela sono rimaste in difficoltà a sud del litorale pescarese, impossibilitate a manovrare in sicurezza a causa del forte vento e del moto ondoso. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l’impiego delle motovedette CP 828 e CP 729, oltre al battello GC B134, coordinando le operazioni insieme alla Guardia di Finanza e agli operatori della LIFEGUARD presenti lungo la costa.

Grazie alla rapidità dell’intervento, tutte le persone a bordo delle imbarcazioni sono state tratte in salvo senza riportare conseguenze. Particolarmente delicato è stato il recupero di una delle unità a vela, ormai alla deriva e vicina all’area di balneazione, dove avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo sia per la navigazione sia per i bagnanti.

L’imbarcazione è stata intercettata, messa in sicurezza e successivamente condotta all’ormeggio. L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di vigilanza e soccorso della Guardia Costiera, soprattutto in occasioni di grande partecipazione in mare come quelle legate alle tradizioni religiose locali.

La Guardia Costiera rinnova infine l’invito ai diportisti a consultare sempre i bollettini meteo prima di uscire in mare e a non sottovalutare i possibili mutamenti improvvisi delle condizioni meteomarine.