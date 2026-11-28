«Nulla da dire sulla vigilanza esercitata dalla Polizia municipale sull'attività della movida cittadina. Ma crediamo che ciò vada fatto in un confronto trasparente, che permetta agli esercenti di poter discutere con gli uomini in divisa, evitando di vedersi recapitare maxi multe via PEC. Torna quindi di attualità il metodo della concertazione per l'applicazione ragionevole di un sistema di regole da condividere, con volontà di dialogo e trasparenza». Interviene così il direttore della Cna di Pescara, Luciano Di Lorito, sulla vicenda esplosa in queste ore dopo l'affissione sulle saracinesche di alcuni locali della zona di piazza Muzii di copia delle maxi multe ricevute dai Vigili urbani in seguito a controlli effettuati in borghese, ma senza contestazione "in diretta".

«Qui ovviamente non si discute della liceità di queste azioni – sottolinea Di Lorito – ma del clima che si vuol contribuire a creare: le ordinanze limitative dei rumori, con le conseguenze che ne derivano in relazione a orari di chiusura, sistemazione dei tavoli ed altri obblighi in carico agli esercenti, devono trovare un meccanismo condiviso, non solo una chiave repressiva». «Ed è questo – prosegue – che ci spinge ancora una volta a richiedere l'istituzione di un tavolo di confronto aperto a tutte le parti in causa, in grado davvero di trovare soluzioni definitive ai problemi».

«Negli ultimi giorni – conclude – la cronaca ci ha consegnato anche episodi gravi avvenuti nel cuore della movida cittadina, in cui l'afflusso massiccio di presenze finisce inevitabilmente per attrarre anche malintenzionati: per questo, la presenza visibile e riconoscibile di forze dell'ordine dei più diversi Corpi, appare non solo auspicabile ma doverosa, sia come deterrente sia come elemento di fiducia per i cittadini e per chi lavora onestamente».