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Litorale teramano nord: annunciati super controlli

A Martinsicuro è stato controllato un bar mentre ad Alba Adriatica sono stati controllati un “kebab” ed uno stabilimento balneare

Litorale teramano nord: annunciati super controlli

Con l’apertura della stagione estiva, il Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha dato maggiore impulso all’attività di controllo dei pubblici esercizi presenti in particolare sul litorale teramano nord.

Nella serata e nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati, pertanto, avviati i primi controlli della Polizia di Stato a Martinsicuro ed Alba Adriatica, che hanno portato ai seguenti risultati: a Martinsicuro è stato controllato un bar mentre ad Alba Adriatica sono stati controllati un “kebab” ed uno stabilimento balneare.

Sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative, per le quali saranno elevate sanzioni in corso di quantificazione.

I controlli sono stati avviati dalla Divisione di Polizia Amministrativa per verificare il rispetto, da parte dei gestori di bar, stabilimenti balneari e discoteche, della normativa di settore e soprattutto per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini ponendo un freno, in particolare, al dilagante fenomeno di vendita di alcol a minorenni, che desta grave allarme sociale e mette seriamente in pericolo la salute dei minori.

Come pubblicizzato in precedenza, l’attività di controllo è stata avviata sulla base di quanto segnalato nel corso di diverse riunioni tenute in Prefettura e in Questura con i rappresentanti delle associazioni di categoria e proseguirà, in maniera articolata, anche con il coinvolgimento delle polizie locali, convocate dal Questore per domani, martedì 9, per una riunione proprio sullo specifico argomento.

Tags: Controlli martinisicuro Alba adriatica Giulianova stabilimento balneare irregolarita ultime notizie ultime notizie abruzzo

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