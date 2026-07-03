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Morte Ciarelli, domani l'autopsia

Il medico legale chiarirà le cause del decesso ma vanno avanti le indagini per capire la dinamica dell'incidente mortale

Morte Ciarelli, domani l'autopsia

Domani mattina, presso l’obitorio dell’ospedale di Teramo, si terrà l’autopsia sulla salma di Massimo Ciarelli, 43 anni, residente a Pescara, morto mercoledì sera nello scontro con un Suv dei carabinieri sulla statale 16 tra Silvi Marina e Città Sant'Angelo, dopo un inseguimento seguito al mancato 'stop' a un posto di blocco.

Il sostituto procuratore Elisabetta Labanti, titolare del fascicolo aperto per omicidio stradale, ha affidato l’incarico all’anatomopatologa Donatella Fedeli. La Procura sta valutando gli adempimenti necessari per garantire il diritto di difesa, anche in relazione all’eventuale iscrizione del militare alla guida del mezzo di servizio.

Gli inquirenti stanno esaminando anche i filmati della dash cam installata sulla pattuglia dei carabinieri coinvolta nell’incidente. Le immagini saranno utilizzate per ricostruire la traiettoria dei mezzi e la dinamica dell’incidente mortale.

Tags: massimo ciarelli Pescara morto Autopsia Carabinieri

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