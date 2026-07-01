Tragedia di sangue al termine di un inseguimento

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma un uomo è morto, intorno alle ore 20 di questa sera, alla rotatoria dell'Expo' a Marina di Città Sant'Angelo. Secondo la prima ricostruzione era il passeggero e a bordo di uno scooter inseguito da una pattuglia dei carabinieri, finito a terra e deceduto sul colpo. Probabilmente il mezzo non si era fermato all'Alt dei militari che si sono messi subito sulle tracce dei fuggitivi. Sul posto ci sono le ambulanze del 118 e diverse forze dell'ordine ed anche la polizia locale per la ricostruzione della dinamica.

***Notizia in aggiornamento***