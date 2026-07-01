“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tragedia di sangue al termine di un inseguimento
Un uomo e' morto alla rotatoria dell'Expo a Città Sant'Angelo. Era a bordo di uno scooter inseguito dai carabinieri
Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma un uomo è morto, intorno alle ore 20 di questa sera, alla rotatoria dell'Expo' a Marina di Città Sant'Angelo. Secondo la prima ricostruzione era il passeggero e a bordo di uno scooter inseguito da una pattuglia dei carabinieri, finito a terra e deceduto sul colpo. Probabilmente il mezzo non si era fermato all'Alt dei militari che si sono messi subito sulle tracce dei fuggitivi. Sul posto ci sono le ambulanze del 118 e diverse forze dell'ordine ed anche la polizia locale per la ricostruzione della dinamica.
***Notizia in aggiornamento***