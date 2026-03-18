Montesilvano, Ottavio De Martinis entra in Fratelli d’Italia

Nuovi equilibri nel centrodestra pescarese. Dopo il passo indietro sulla candidatura alla Presidenza della Provincia di Pescara, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

Un passaggio politico di peso che verrà suggellato stamattina, lunedì 16 marzo, nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Montesilvano.

All’appuntamento, oltre a De Martinis, prenderanno parte i massimi esponenti del partito sul territorio: il deputato Guerino Testa, il senatore Etelwardo Sigismondi e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli. Sarà l'occasione per delineare il nuovo percorso politico e gli obiettivi amministrativi che scaturiranno da questo riposizionamento.