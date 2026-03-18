Frase del giorno

18 Mar, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Montesilvano, Ottavio De Martinis entra in Fratelli d’Italia

Montesilvano, Ottavio De Martinis entra in Fratelli d’Italia

Questa mattina alle 11.30 la conferenza stampa

Montesilvano, Ottavio De Martinis entra in Fratelli d’Italia

Nuovi equilibri nel centrodestra pescarese. Dopo il passo indietro sulla candidatura alla Presidenza della Provincia di Pescara, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

Un passaggio politico di peso che verrà suggellato stamattina, lunedì 16 marzo, nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Montesilvano.

All’appuntamento, oltre a De Martinis, prenderanno parte i massimi esponenti del partito sul territorio: il deputato Guerino Testa, il senatore Etelwardo Sigismondi e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli. Sarà l'occasione per delineare il nuovo percorso politico e gli obiettivi amministrativi che scaturiranno da questo riposizionamento.

Tags: ottavio de martinis montesilvano fratelli

Vedi anche

Montesilvano sceglie la sua giunta, Masci ancora no
Politica

Montesilvano sceglie la sua giunta, Masci ancora no

09 Lug, 2024
Il voto “montesilvanese” condizionerà quello dei Pescaresi
Politica

Il voto “montesilvanese” condizionerà quello dei Pescaresi

06 Giu, 2024
Clamoroso ‘dietrofront’ della Lega Abruzzo a Montesilvano
Politica

Clamoroso ‘dietrofront’ della Lega Abruzzo a Montesilvano

06 Mag, 2024
La ‘congiura di Aliano’ mette a rischio la poltrona di De Martinis
Politica

La ‘congiura di Aliano’ mette a rischio la poltrona di De Martinis

27 Apr, 2024
A Montesilvano il Partito Democratico punta su D’Addazio
Politica

A Montesilvano il Partito Democratico punta su D’Addazio

24 Apr, 2024
De Martinis: “Sarò il presidente dei piccoli centri”
Politica

De Martinis: “Sarò il presidente dei piccoli centri”

29 Dic, 2021
Nessuna sorpresa: Ottavio De Martinis é il nuovo presidente della Provincia di Pescara
Politica

Nessuna sorpresa: Ottavio De Martinis é il nuovo presidente della Provincia di Pescara

18 Dic, 2021
Montesilvano: la composizione del nuovo Consiglio comunale
Politica

Montesilvano: la composizione del nuovo Consiglio comunale

28 Mag, 2019
Ottavio De Martinis, il poliziotto di Montesilvano pronto a guidare la citta'
Politica

Ottavio De Martinis, il poliziotto di Montesilvano pronto a guidare la citta'

02 Apr, 2019

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661