Clamoroso ‘dietrofront’ della Lega Abruzzo a Montesilvano

Sono state settimane intense, di bagarre, tra gli alleati del centrodestra nella città di Montesilvano. Addirittura si era arrivati ad una ‘rottura’ con tanto di presentazione ufficiale di un candidato sindaco, Anthony Aliano, da presentare agli elettori della terza città più popolosa d’Abruzzo come alternativa a Ottavio De Martinis, invece supportatissimo da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Poi, oggi, all’improvviso è arrivato un nuovo comunicato stampa del segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo che ha smentito, se non andiamo in errore, tutto quello detto precedentemente. Ci riserviamo il beneficio del dubbio perché la nota stampa del partito del Carroccio non è chiarissima, forse anche in maniera volontaria, ma questo non possiamo certamente affermarlo.

Ecco cosa dice D’Eramo alla stampa:

“Fatta chiarezza, a Montesilvano la Lega correrà in coalizione. Era necessario ristabilire un principio di correttezza, ovvero precisare che il candidato sindaco uscente non fosse attribuito quale espressione della Lega. Reso chiaro questo non esiste alcun problema con la coalizione”. Così in una nota il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo. “Abbiamo sempre lavorato per l’unità del centrodestra e con senso di responsabilità nei confronti dei cittadini di Montesilvano, due valori per noi fondamentali - continua D’Eramo -. La lista della Lega è pronta, e può contare su candidati forti e solidi”.

Ovviamente seguiremo l’evolversi di questa vicenda che interessa bel 42.700 montesilvanesi presto chiamati alle urne per scegliere l’ultimo sindaco della città di Montesilvano prima della fusione nella Nuova Pescara.