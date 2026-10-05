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Mezzo chilo di cocaina nascosto sotto il sedile: arrestato pescarese

L’uomo, operaio cinquantenne, è stato bloccato dalla Squadra mobile durante i servizi antidroga. La droga era in un vano ricavato nell’abitacolo di un veicolo commerciale

Mezzo chilo di cocaina nascosto sotto il sedile: arrestato pescarese

Gi agenti dell’antidroga della Squadra Mobile di Pescara hanno arrestato un operaio cinquantenne, pescarese, per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

L’arresto è il risultato di un’attività di polizia giudiziaria avviata dall’osservazione di un soggetto attenzionato da diversi giorni, che gravitava nel centro cittadino e che, secondo la ricostruzione degli investigatori, durante le pause di lavoro si dedicava allo spaccio. Il lavoro di indagine e controllo ha consentito di individuare le aree di movimento dell’uomo e il suo modus operandi.

A quel punto è scattato il controllo: l’uomo è stato fermato alla guida di un veicolo commerciale e sottoposto a perquisizione. All’interno dell’abitacolo, in un vano ricavato sotto il sedile, è stata trovata una borsa di stoffa contenente un panetto bianco, avvolto in un involucro termosaldato, risultato essere cocaina per un peso complessivo di 500 grammi.

Al termine dell’operazione, d’intesa con la locale Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato collocato presso la Casa circondariale di Pescara. L’uomo è indagato e resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Tags: Arrestato Operaio Cocaina Spaccio Sedile Ultime notizie

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