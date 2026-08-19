Frase del giorno

19 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Blitz antidroga a Rancitelli: arrestato un 53enne con 50 grammi di...

Blitz antidroga a Rancitelli: arrestato un 53enne con 50 grammi di cocaina

Sequestrato un sistema di videosorveglianza installato in un immobile di via Imele, ritenuto dagli investigatori una centrale dello spaccio. Identificate circa 50 persone

Blitz antidroga a Rancitelli: arrestato un 53enne con 50 grammi di cocaina

Operazione antidroga della Polizia di Stato nella serata di ieri nel quartiere Rancitelli di Pescara. I controlli, disposti dal questore nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, hanno interessato in particolare l’area compresa tra via Capestrano, via Imele, via Sacco, via Tavo, via Lago di Borgiano e il cosiddetto ex “Ferro di Cavallo”. L’attività ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e il nucleo cinofili antidroga. Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli su persone, veicoli ed edifici della zona. Complessivamente, gli operatori hanno identificato circa 50 persone. Un uomo del 1973 è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 50 grammi di cocaina.

Particolare attenzione investigativa è stata riservata a un immobile situato nella zona di via Imele, che secondo quanto emerso dai controlli della Squadra Mobile sarebbe stato utilizzato come vera e propria centrale dello spaccio. Lo stabile era protetto da un articolato sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia. Diverse telecamere, posizionate lungo il perimetro dell’edificio, erano collegate a monitor dedicati e consentivano di controllare in tempo reale gli accessi esterni e le vie vicine. L’impianto è stato sequestrato per impedirne l’eventuale ulteriore utilizzo a sostegno di attività illecite.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre denunciato un cittadino italiano, ritenuto responsabile di vendita di sostanze stupefacenti. Due cittadini extracomunitari, indicati dalla Polizia come assuntori di stupefacenti, sono stati accompagnati negli uffici della Questura. Per entrambi sono in corso gli accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Tags: Via imele Pescara Spaccio Arrestato Cocaina Rancitelli via lago di borgiano cocaina abruzzo

Vedi anche

Spaccio, ancora un arresto a Rancitelli
Cronaca

Spaccio, ancora un arresto a Rancitelli

31 Lug, 2026
Smantellata piazza di spaccio in via Lago di Borgiano
Cronaca

Smantellata piazza di spaccio in via Lago di Borgiano

18 Giu, 2026
Eroina, cocaina e crack. Smantellate tre “piazze di spaccio” a Rancitelli
Cronaca

Eroina, cocaina e crack. Smantellate tre “piazze di spaccio” a Rancitelli

18 Ott, 2023
Traffico di cocaina e marijuana tra l’Abruzzo e le Marche: tre arresti
Cronaca

Traffico di cocaina e marijuana tra l’Abruzzo e le Marche: tre arresti

14 Dic, 2021
Litigio familiare nel quartiere Rancitelli, arriva la Polizia e scopre 1Kg di cocaina
Cronaca

Litigio familiare nel quartiere Rancitelli, arriva la Polizia e scopre 1Kg di cocaina

06 Dic, 2021
Spacciava cocaina usando whatsapp, arrestato 28enne pescarese
Cronaca

Spacciava cocaina usando whatsapp, arrestato 28enne pescarese

07 Nov, 2017
Arrestate due rom che gestivano a Rancitelli una rete di spaccio di cocaina ed altre sostanze
Cronaca

Arrestate due rom che gestivano a Rancitelli una rete di spaccio di cocaina ed altre sostanze

06 Apr, 2016
Case popolari piene di cocacaina e sfarzo, arrestati 'Ras' di Rancitelli
Cronaca

Case popolari piene di cocacaina e sfarzo, arrestati 'Ras' di Rancitelli

01 Ott, 2015
Spacciatrice di cocaina arrestata in via Tavo
Cronaca

Spacciatrice di cocaina arrestata in via Tavo

12 Dic, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661