Ancora una morte sul lavoro, e’ la quindicesima del 2025

Ancora una morte sul lavoro nel nostro Abruzzo dove, ieri, si è registrata la quindicesima vittima dall’inizio dell’anno. A perdere la vita é ancora un operaio edile, caduto da un’impalcatura dentro un cantiere a Vittorito, in provincia dell'Aquila.

Per l'uomo di 55 anni sono stati vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. C’è l’ipotesi del malore, almeno stando alle prime dichiarazioni dei colleghi di lavoro ma sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità sulle misure di sicurezza.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente anche se, a quanto pare, sembra che l'operaio stesse lavorando su un ponteggio quando è caduto da un'altezza di una decina di metri.