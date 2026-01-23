Frase del giorno

23 Gen, 2026
Ancora sangue nei cantieri d'Abruzzo

L’uomo, 59 anni è rimasto gravemente ferito nella centrale idroelettrica di Petrella Liri nel comune di Cappadocia

Ancora sangue nei cantieri d'Abruzzo. Ancora una volta a perdere la vita per le gravi lesioni riportate è un operaio impegnato nella manutenzione della centrale idroelettrica  di Petrella Liri nel comune di Cappadocia L’uomo, di nazionalità romena e residente a Civitavecchia, aveva 59 anni ed era impegnato nelle attività operative quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 e il successivo trasferimento in ospedale ad Avezzano dove era arrivato in gravissime condizioni. Adesso toccherà all'inchiesta capire cosa è accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Al netto di ciò è assolutamente inaccettabile che un essere umano possa perdere la vita sul posto di lavoro nel 2026.

Alla famiglia le più sincere condoglianze dalla redazione di AbruzzoIndependent.

