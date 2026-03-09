Frase del giorno

09 Mar, 2026
Masci rivince e si fa coraggio: "Ha vinto la buona politica"

L'avvocato pescarese finalmente può sorridere dopo una campagna elettorale al veleno e che lo ha molto provato

Masci rivince e si fa coraggio: "Ha vinto la buona politica"

"Ha vinto la buona politica, la buona amministrazione, la Pescara del cuore contro la Pescara del livore. La differenza l'ha fatta il lavoro che abbiamo portato avanti in tutti questi anni. Andando in giro tra la gente ho sentito che il consenso c'era e cresceva rispetto a due anni fa. Mi aspettavo un grande risultato, così è veramente incredibile. Continueremo a lavorare per Pescara con la stessa passione di sempre e cercando il meglio per la città, che ha una potenzialità incredibile: Pescara può diventare la capitale dell'Adriatico", queste le parole del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, alla stampa ma soprattutto al termine di una campagna elettorale che lo ha molto provato e culminata persino con una querela nei confronti dell'avversario Carlo Costantini.

Ecco proiezioni di voto:

Carlo Masci 56,7%

Carlo Costantini 35,5%

Domenico Pettinari 7,3

Gianluca Fusilli 0,5%

 

