Masci e Marsilio firmano per la sede regionale nell'area di risulta

Ieri è stato firmato l’accordo di programma tra il Presidente della Regione Marco Marsilio ed il Sindaco di Pescara Carlo Masci per realizzare nell’area di risulta la sede unica degli uffici della Regione, un palazzo alto 25 metri, che costerà 48 milioni e 500.000 euro. La firma del protocollo prevede di destinare una porzione dell’Area di Risulta alla realizzazione di un parco di 6,7 ettari poco più del 50% dell’intera area di circa 13 ettari e del costo di 3 milioni e 335.000 Euro. Sia il primo cittadino di Pescara che il Presidente della Regione però non tengono conto che la nuova sede è di per sé un potenziale attrattore del traffico urbano ed extraurbano con un conseguente incremento dell’inquinamento atmosferico nella città: se si considera solo che dovranno spostarsi in pieno centro urbano, oltre ai cittadini che si recano quotidianamente in Regione per i più svariati motivi, anche i numerosissimi dipendenti regionali che attualmente lavorano nelle sedi di viale Bovio e di via Raffaello, ci si rende conto dell’impatto ambientale derivante dalla realizzazione del palazzo della Regione nell’area di risulta. Invece di potenziare al massimo il verde pubblico grazie all’opportunità di poter destinare a parco l’intera area e non solo una parte di esso, si potenzia ulteriormente la cementificazione di Pescara. Secondo il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari sarebbe invece sufficiente riqualificare le due sedi di Via Bovio e Via Raffaello, tra l’altro vicine tra loro, per rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione regionale con una spesa stimata di circa 3 milioni di Euro. Per avere un’ idea della visione che ha la maggioranza in Comune sull’assetto urbanistico della città, basta ricordare che l’Amministrazione ha recentemente approvato nel lungomare sud di Pescara la realizzazione del resort di De Cecco, un hotel di 4 stelle con 300 mq. di estensione e alto oltre 30 metri.