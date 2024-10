Masci chiarisce sui fondi per il G7: “Faremo bella figura”

“Desidero ringraziare la Regione Abruzzo per le somme che il Consiglio regionale ha destinato ieri a Pescara. In queste ultime settimane la città è stata al centro di alcuni interventi di riqualificazione per accogliere i "grandi" del G7 Sviluppo e tutti i componenti del B7, con le delegazioni che li accompagnano: sono interventi che, come abbiamo già detto più volte (ma alcuni proprio non riescono a capirlo), rimarranno ai pescaresi e a tutti coloro che quotidianamente raggiungono la nostra città per motivi di lavoro e di studio, ma anche ai turisti. Pescara è stata scelta dal Governo per questo appuntamento di assoluto prestigio e con Pescara è stato scelto l'Abruzzo intero: come sindaco ne sono orgoglioso e dovrebbero esserlo tutti coloro che sono stati eletti per rappresentare gli abruzzesi a Palazzo dell'Emiciclo”. Queste le dichiarazioni del sindaco Carlo Masci sulle somme destinate dalla Regione a Pescara in vista del G7. “Ai fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri per il G7, si aggiungono - con il voto di ieri - i 500mila euro della Regione: questi ultimi andranno a coprire gli investimenti sostenuti dal Comune per fare Pescara più bella e non avevamo dubbi di ottenere il supporto della Regione, come è già accaduto nelle Marche d'altronde, e come ci era già stato anticipato proprio dalla Regione. Governo, Regione Abruzzo e Comune di Pescara si muovono dunque in sintonia verso un evento dalla portata internazionale”, ha continuato il primo cittadino pescarese. “Sono certo che Pescara e i pescaresi saranno all'altezza della situazione: mostreremo al mondo le nostre bellezze e la nostra qualità della vita, che tanti ci invidiano. Pescara sarà ammirata in tv e sui social (ci saranno circa duecento giornalisti accreditati per il G7) con una azione di promozione ineguagliabile, per cui il ritorno non mancherà, in termini turistici”.