Marianna Scoccia entra in Forza Italia: "Una scelta naturale"

Un ingresso che vale doppio, per peso politico e per radicamento territoriale. La vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Marianna Scoccia, aderisce ufficialmente a Forza Italia. L'annuncio è arrivato questa mattina nella sala Corradino D'Ascanio della sede pescarese del Consiglio regionale, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell'on. Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo.

Per il partito azzurro si tratta di un'acquisizione strategica: Scoccia, già sindaco di Prezza e figura di riferimento della politica nella Valle Peligna, porta con sé un'esperienza amministrativa e istituzionale di lungo corso e una rete di 200 amministratori locali. Un innesto che rafforza la presenza di Forza Italia nella provincia dell'Aquila e, più in generale, sull'intero territorio abruzzese.

"Accogliamo con grande soddisfazione Marianna Scoccia nella famiglia di Forza Italia – ha dichiarato Pagano –. Il suo ingresso rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro partito, sia per l'esperienza amministrativa e istituzionale maturata nel corso degli anni, sia per il forte radicamento sul territorio e la capacità di rappresentare una rete significativa di amministratori locali".

Il segretario regionale ha poi sottolineato la valenza politica dell'operazione: "Con Marianna entra in Forza Italia una componente importante della politica della provincia dell'Aquila, insieme a tanti amministratori che condividono il suo percorso e la sua visione. È la conferma della crescente capacità attrattiva del nostro movimento, che continua ad aggregare esperienze, competenze e sensibilità politiche riconducibili ai valori del liberalismo, del popolarismo europeo e del moderatismo. Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente Forza Italia come punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, responsabile e vicina alle esigenze delle comunità locali".

"Stiamo costruendo un partito sempre più forte, aperto e radicato – ha aggiunto Pagano –, capace di valorizzare le migliori energie dei territori. L'adesione di Marianna si inserisce pienamente in questo percorso e contribuirà a rafforzare il ruolo di Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra che governa l'Abruzzo, nel segno della continuità amministrativa e della condivisione degli obiettivi di

A illustrare le ragioni della scelta è stata la stessa Scoccia: "Questa rappresenta una scelta importante e del tutto naturale, dettata dalla voglia di lavorare per l'intero Abruzzo all'interno di un partito importante e molto strutturato. Un lavoro che farò con gli oltre 200 amministratori che da sempre sono al mio fianco. Raccolgo una bella sfida con grande entusiasmo, con l'obiettivo di far crescere ancora Forza Italia non solo in Abruzzo, ma anche nella provincia dell'Aquila".

La vicepresidente ha poi voluto fugare ogni lettura in chiave di equilibri interni alla maggioranza: "Non ci saranno squilibri politici in Regione: siamo all'interno della maggioranza di centrodestra, con lo stesso campo d'azione. Il mio impegno continuerà con grande convinzione per rafforzare il ruolo di Forza Italia sul territorio e lavorare in piena sinergia con il coordinamento regionale".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l'on. Pino Bicchielli, il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Emiliano Di Matteo, il segretario provinciale del partito Gabriele De Angelis e numerosi amministratori della Valle Peligna. È intervenuto in collegamento da remoto il sottosegretario Paolo Barelli, a testimonianza del rilievo nazionale dell'operazione politica.