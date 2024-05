Verso le “pescaresi”. I nomi dei candidati di Forza Italia

Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Pescara, l'onorevole Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, segretario provinciale e Carlo Masci, candidato Sindaco forzista del centrodestra , hanno ufficializzato la lista dei candidati al Comune di Pescara per le prossime elezioni amministrative del 8 e 9 giugno.



Di seguito l'elenco completo dei 32 candidati:

Alberti Luca

Antonelli Marcello

Bruno Giuseppe

Carota Maria Rita

Ciuffi Bruno

Colasante Guido

Crivelli Mario

Croce Claudio

D'Ambrosio Sara

D'Angelo Simone

De Medio Lucia

Del Trecco Isabella

Di Giacomo Donato

Di Pasquale Alessio

D'Incecco Vittoria

Faccia Gabriella

Giansante Flavia

Lancia Andrea

Martelli Patrizia

Mazzara Francesca

Misiti Francesco Guglielmo

Natale Alessandra

Pace Enrica

Picca Barbara

Pierangelo Bruno

Pignoli Massimiliano

Rapposelli Fabrizio

Renzetti Roberto

Sarno Maria

Sciacca Antonina

Seccia Eugenio

Toppetti Valeria



"Una lista forte e competitiva pronta ad essere la prima lista di centrodestra e a far vincere il nostro candidato Sindaco Carlo Masci al primo turno"- cosi in una nota il segretario regionale di Forza Italia On. Nazario Pagano.