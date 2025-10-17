Liceo Marconi. De Martinis: “Speriamo vengano individuati i responsabili”

Nella mattinata di ieri, nel Liceo Marconi di Pescara, si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra studenti, personale scolastico e famiglie. Sei persone presenti all'interno dell'istituto hanno infatti avvertito bruciori agli occhi, irritazioni alle vie respiratorie superiori e malesseri di vario tipo, sintomi compatibili con l'esposizione a una sostanza urticante di natura volatile.

Immediatamente, la dirigenza scolastica ha attivato le procedure di sicurezza previste dal protocollo di emergenza, disponendo l'evacuazione dell'edificio e richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco, del 118 e dei tecnici dell'ARPA Abruzzo, al fine di accertare l'origine dell'episodio e garantire la tutela della salute di studenti e personale.

I rilievi effettuati dai laboratori dell'ARPA non hanno evidenziato la presenza di sostanze tossiche o irritanti all'interno dei locali scolastici. I tecnici hanno precisato che, trattandosi di una sostanza volatile a rapida dispersione, con il passare del tempo si è verificata una completa diffusione nell'aria e dunque non è stato possibile rilevare tracce residue del composto responsabile delle irritazioni iniziali. "In riferimento ai campionamenti effettuati nella giornata del 16 ottobre 2025 presso il Liceo Statale "Guglielmo Marconi" di Pescara – precisa l'Agenzia in una nota - , si comunica che le analisi concluse presso il laboratorio del Distretto ARPA di Pescara non hanno evidenziato concentrazioni anomale o alterazioni nella composizione dell'aria campionata. L'attività di controllo, disposta a seguito delle segnalazioni pervenute nella mattinata di giovedì, ha riguardato nove campioni d'aria, di cui otto prelevati all'interno dell'edificio scolastico (aule 18, 19, 20 e altri locali di servizio) e uno all'esterno. Dai risultati ottenuti non emerge alcuna alterazione delle normali condizioni di salubrità dei locali e degli ambienti dove sono stati eseguiti i prelievi dei campioni di aria".

Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, ha espresso il proprio commento sull'accaduto: "Alla luce dei rilievi e della mancanza di elementi concreti che possano ricondurre l'episodio a un evento di altra natura si ipotizzerebbe una bravata. È davvero spiacevole supporre come un gesto di incoscienza e superficialità possa aver causato disagio e preoccupazione tra gli studenti, il personale e le famiglie, oltre ad attivare una complessa macchina di soccorsi e verifiche. Resta però importante sottolineare che la sicurezza deve sempre venire prima di tutto e che la scelta di chiudere temporaneamente la scuola per due giorni, in via precauzionale, è stata opportuna e condivisa con tutte le autorità competenti".

Il presidente De Martinis ha inoltre ringraziato i Vigili del Fuoco, il personale del 118, l'ARPA Abruzzo e le forze dell'ordine per la prontezza dell'intervento e la collaborazione dimostrata.

"Auspichiamo che possano essere individuati i responsabili di questo gesto – ha aggiunto De Martinis – affinché episodi di questo tipo non si ripetano più. È importante che tutti, soprattutto i più giovani, comprendano che comportamenti di leggerezza possono generare gravi conseguenze non solo per la sicurezza, ma anche per la serenità dell'intera comunità scolastica".

La Provincia di Pescara, in collaborazione con le autorità competenti e la dirigenza del Liceo Marconi, continuerà a seguire l'evoluzione della vicenda e a monitorare la sicurezza dell'edificio scolastico che fin dalle prime ore del mattino di ieri è stato prontamente perlustrato dal dirigente della Provincia, Ing. Marco Scorrano. Dopo i necessari controlli tecnici e la completa aerazione dei locali, la riapertura dell'istituto è prevista per lunedì, con la ripresa regolare delle attività didattiche in condizioni di piena sicurezza.