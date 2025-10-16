'Giallo' al Liceo Marconi. La Asl: "Si tratta di sostanza non identificata"

"Dai riscontri effettuati e dalle informazioni acquisite, non è stata confermata la presenza di ammoniaca, inizialmente ritenuta la possibile causa dell’irritazione. Le analisi finora effettuate non hanno evidenziato alcuna positività a tale sostanza. Sulla base delle valutazioni attuali, si tratterebbe dell’inalazione di una sostanza irritativa non ancora identificata." Questa la nota dell'ufficio stampa della Asl in merito all'evacuazione avvenuta questa mattina presso il Liceo Marconi di Pescara.



"Si precisa", proseguono dall'azienda sanitaria locale", che risultano 5 accessi al Pronto Soccorso di Pescara – quattro studenti e una collaboratrice scolastica – tutti con sintomatologia lieve e in buone condizioni generali. Un ulteriore studente è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Chieti per accertamenti. Si precisa, infine, che non è presente alcun laboratorio di chimica all’interno dell’Istituto, come in precedenza erroneamente riportato."

Ovviamente la preside dell'istituto ha ritenuto doveroso sospendere le lezioni finché non verrà risolto questo mistero che ha riguardato una struttura di proprietà della Provincia di Pescara e rinnovata da pochissimo, con procedura di demolizione e ricostruzione.