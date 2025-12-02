Allarme al Liceo Marconi di Pescara: Evacuazione per Sospetta Sostanza Irritante

Mattinata movimentata al Liceo "Guglielmo Marconi" di Pescara, dove è scattato un nuovo allarme che ha portato all'evacuazione dell'istituto intorno alle ore 11:30.

Le cause precise del provvedimento sono ancora in fase di chiarimento da parte delle autorità competenti, ma le prime, frammentarie informazioni raccolte fanno temere un episodio analogo a quello che si è verificato lo scorso 16 ottobre. In quell'occasione, la diffusione di una sostanza irritante nell'aria, successivamente ipotizzata essere uno spray urticante (similmente allo spray al peperoncino riscontrato in un caso analogo in un altro liceo pescarese a novembre), aveva causato malori tra studenti e personale e l'attivazione del protocollo per le maxi-emergenze.

Fortunatamente, in base alle prime indicazioni, l'evacuazione di oggi si è svolta regolarmente e non sembrano esserci state conseguenze gravi per gli studenti e il personale, tutti fatti uscire in via precauzionale.