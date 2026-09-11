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Legge elettorale, Liris: con le preferenze torna protagonista la volontà dei cittadini

Il senatore di Fratelli d’Italia: «Restituire la possibilità di esprimere una preferenza significa restituire agli italiani una scelta che per troppi anni è stata loro sottratta»

Legge elettorale, Liris: con le preferenze torna protagonista la volontà dei cittadini

«La riforma della legge elettorale rappresenta un passaggio importante per la nostra democrazia perché rimette al centro il rapporto diretto tra cittadini e rappresentanti. Restituire la possibilità di esprimere una preferenza significa restituire agli italiani una scelta che per troppi anni è stata loro sottratta».

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, intervenendo sul tema della riforma elettorale. Secondo il parlamentare, «dopo oltre trent’anni, affrontiamo finalmente il tema delle preferenze con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e la sovranità popolare. Chi viene eletto deve poter essere scelto dai cittadini, sulla base della propria storia, delle proprie idee e del lavoro svolto. È un principio di responsabilità e di democrazia che riteniamo fondamentale».

Liris sottolinea quindi la direzione intrapresa da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni: «stanno lavorando per un sistema che garantisca maggiore stabilità e, allo stesso tempo, restituisca centralità alla volontà degli italiani. È questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a muoverci».

Tags: Guido liris Riforma elettorale Preferenze Governo meloni Legge elettorale

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