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Le carenze del trasporto pubblico tra Giulianova e Teramo

Italia Viva: "La situazione è inaccettabile. L'ultima corsa Tua parte alle 21:40 mentre soltanto domenica è prevista alle 22"

Le carenze del trasporto pubblico tra Giulianova e Teramo
"È ormai non più rinviabile un intervento concreto per potenziare il servizio di trasporto pubblico sulla tratta Giulianova-Teramo nelle ore serali. Attualmente, infatti, l'ultima corsa TUA nei giorni feriali parte da Giulianova alle 21.40, mentre soltanto la domenica è prevista una corsa alle 22.00: un'offerta comunque del tutto insufficiente a garantire un servizio adeguato ai cittadini." A dichiararlo è Camillo Rastelli, membro della Segreteria provinciale di Italia Viva Teramo, che torna a richiamare l'attenzione della Regione Abruzzo e dell'Assessorato ai Trasporti su una criticità che penalizza quotidianamente lavoratori impegnati nei turni serali, studenti, giovani e tutti coloro che non dispongono di un mezzo privato. "Parliamo di un servizio essenziale – sottolinea Rastelli – che deve garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini. È impensabile che, salvo una limitata eccezione domenicale, dopo le 21.40 non sia più possibile raggiungere il capoluogo di provincia con un mezzo pubblico. Una situazione ancora più grave in un periodo in cui il costo dei carburanti continua a pesare sui bilanci delle famiglie, rendendo indispensabile poter contare su un trasporto pubblico efficiente e accessibile."
Italia Viva evidenzia come la problematica sia stata già segnalata in passato, senza che siano stati adottati provvedimenti concreti.
"Per questo – conclude Rastelli – chiediamo alla Regione Abruzzo e all'Assessore regionale ai Trasporti di intervenire con urgenza, prevedendo corse serali aggiuntive almeno fino alla mezzanotte. È una misura di buon senso che consentirebbe a lavoratori, studenti e cittadini di rientrare in sicurezza, rafforzando un servizio pubblico fondamentale e offrendo una risposta concreta alle esigenze del territorio."
Tags: Trasporto pubblico Tua abruzzo Corse Giulianova Teramo Italia viva

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